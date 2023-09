इन स्मार्टफोन्स पर नहीं सपोर्ट करेंगे WhatsApp के नए फीचर्स, चेक करें लिस्ट

WhatsApp to stop working on these Android phones : एंड्रॉइड, आईओएस और वेब सहित सभी WhatsApp वेरिएंट्स को नए ऑपरेटिंग सिस्टम के अनुकूल होने के लिए लगभग हर महीने नए सिस्टम अपडेट मिलते हैं, लेकिन नए ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नए अपडेट के साथ, WhatsApp पुराने या पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए सपोर्ट भी हटा देता है ताकि वे नई टेक्नोलॉजी को डेवेलप करने पर अपना ध्यान रख सकें।

हाल ही में WhatsApp ने ऐलान किया है कि वह Android OS version 4.1 और इससे पुराने वर्जन पर चल रहे एंड्रॉयड फोन को अपना सपोर्ट बंद कर रहा है। ये बदलाव 24 अक्टूबर से लागू हो गए हैं। लिस्ट में ज्यादातर फोन पुराने मॉडल हैं, जो आजकल चलन में कम ही हैं।

यदि आपके पास अभी भी इनमें से एक फोन है, तो आपको एक नए डिवाइस में अपग्रेड करने पर विचार करना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि न केवल WhatsApp, बल्कि कई अन्य ऐप भी पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपना सपोर्ट बंद कर देते हैं।

इसके अतिरिक्त नए सेक्योरिटी अपडेट के बिना, आपका फोन साइबर खतरों के लिए संवेदनशील हो जाता है।

चेक करें लिस्ट

Nexus 7 (upgradable to Android 4.2)

Samsung Galaxy Note 2

HTC One

Sony Xperia Z

LG Optimus G Pro

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy Nexus

HTC Sensation

Motorola Droid Razr

Sony Xperia S2

Motorola Xoom

Samsung Galaxy Tab 10.1

Asus Eee Pad Transformer

Acer Iconia Tab A5003

Samsung Galaxy S

HTC Desire HD

LG Optimus 2X

Sony Ericsson Xperia Arc3