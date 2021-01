इन दिनों अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी के चलते आलोचनाओं में घिरा हुआ है। नई पॉलिसी को लेकर WhatsApp की तरफ से यह सफाई दी गई है। WhatsApp का कहना है कि नए अपडेट से फेसबुक के साथ डेटा शेयरिंग में कोई बदलाव नहीं होगा।



चैट और कॉल डिटेल पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी और एंड टू एंड एनक्रिप्शन भी जारी रहेगा। गूगल पर सर्च करने पर एक बार फिर व्हाट्सएप प्राइवेट ग्रुप दिखाई दे रहे हैं। इसके जरिए कोई भी गूगल पर सर्च करके व्हाट्सएप के प्राइवेट ग्रुप ढूंढ सकता है और उनमें शामिल हो सकता है। इसे लेकर भी WhatsApp यूजर्स भयभीत हैं।

व्हाट्सएप ने यह बयान ऐसे समय पर जारी किया है जब कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट को लेकर वह निशाने पर आ गया है। कंपनी की प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट 8 फरवरी से सभी यूजर्स के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी। WhatsApp ने कहा कि वह यूजर्स के प्राइवेट मैसेज को एंड टू एंड इनक्रिप्शन के जरिए सिक्योर रखना जारी रखेगी।

WhatsApp ने एक ट्‍वीट में कहा कि हम उन अफवाहों को खंडन करना चाहते हैं और 100 प्रतिशत स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम आपके निजी संदेशों को एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन के साथ सुरक्षित रखना जारी रखेंगे। प्राइवेसी पॉलिसी में अपडेट से आपके दोस्तों या परिवार के साथ किए गए कम्युनिकेशन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

WhatsApp ने कहा कि कोई भी आपके प्राइवेट मैसेज को नहीं पढ़ सकता है और न ही कोई आपकी कॉल को सुन सकता है। कंपनी ने कहा कि उसकी पैरेंट कंपनी फेसबुक भी WhatsApp यूजर्स के मैसेज और कॉल को नहीं पढ़ और सुन सकती है।



We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP