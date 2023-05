Twitter पर मिलेगी कॉलिंग और वीडियो कॉलिंग की सुविधा, Elon Musk ने किया ट्विटर यूजर्स को खुश

IT ministry to send notice to WhatsApp : अनजान अंतरराष्ट्रीय नंबरों से WhatsApp पर अवांछित (स्पैम) कॉल के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय संदेश ऐप को नोटिस भेजेगा। सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मंच की है।