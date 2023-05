WhatsApp को नोटिस भेजेगी भारत सरकार, इंटरनेशनल स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाने के लिए लिया गया एक्शन

IT ministry to send notice to WhatsApp : अनजान अंतरराष्ट्रीय नंबरों से WhatsApp पर अवांछित (स्पैम) कॉल के मामले में सूचना प्रौद्योगिकी (IT) मंत्रालय संदेश ऐप को नोटिस भेजेगा। सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यूजर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मंच की है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ‘डिजिटल नागरिकों’ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल मंच जिम्मेदार और जवाबदेह हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कथित दुरुपयोग या यूजर्स की निजता के कथित उल्लंघन के हर मामले का जवाब देगी।

मंत्री का बयान ऐसे समय में बहुत महत्वपूर्ण है जब भारत में भारी संख्या में व्हॉट्सएप उपभोक्ताओं की ओर से पिछले कुछ दिन में अवांछित अंतरराष्ट्रीय कॉल आने की शिकायतों में भारी उछाल आया है।

WhatsApp के कई उपभोक्ताओं ने सोशल मीडिया मंच ट्विटर पर शिकायत की है कि ऐसे अनचाहे कॉल में से अधिकतर नंबर इंडोनेशिया (+62), वियतनाम (+84), मलेशिया (+60), केन्या (254) और इथोपिया (+251) के हैं।

चंद्रशेखर ने को कहा कि मंत्रालय ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और इस संबंध में व्हॉट्सएप को नोटिस भेजेगा।

पब्लिक अफेयर्स फोरम ऑफ इंडिया (पीएएफआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम से इतर उन्होंने कहा कि मंत्रालय इसका संज्ञान ले रहा है और उन्हें नोटिस भेजेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार स्मार्टफोन में पहले से मौजूद ऐप की अनुमति के लिए दिशा-निर्देश तय करने पर विचार कर रही है। मंत्री ने कहा कि यह स्पष्ट है कि यूजर्स की सुरक्षा एवं भरोसा सुनिश्चित करने के लिए मंच जिम्मेदार है।