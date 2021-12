कहीं आपके मोबाइल में तो नहीं हैं ये ऐप्स? तुरंत करें डिलीट वरना खाली हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट

एंड्राइड फोन के इस्तेमाल के साथ ही उससे होने वाली कई हानियां भी हैं। इन फोन्स में ऐप डाउनलोड करते समय ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है। वरना आपका बैंक खाता खाली हो सकता है। हाल ही में एक बार फिर से एंड्रॉयड में मैलवेयर पाया गया है।यह बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर है जो यूजर्स के को पलक झपकते ही खाली कर सकता है। रिसर्चर के अनुसार 3 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किए गए ऐप्स में बैंकिंग ट्रोजन मैलवेयर मौजूद है। टेक खबरों के मुताबिकइन ऐप्स ने गूगल प्ले स्टोर सिक्योरिटी को बायपास कर दिया और ये मैलवेयर यूजर के बैंक अकाउंट और पासवर्ड डिटेल्स को हैकर्स तक पहुंचा देता है।ThreatFabric के रिसर्चर का कहना है कि कॉमन ऐप जैसे QR कोड रीडर, डॉक्यूमेंट स्कैनर, फिटनेस मॉनिटर, क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हमेशा सही नहीं होते हैं और हैकर्स इन ऐप्स का यूज करके उसे हार्मफुल बना देते हैं। ऐसे ही कुछ ऐप्स की सूची जारी की गई है।इन ऐप्स को करीब 300,000 बार डाउनलोड किया जा चुका है। QR Scanner, QR Scanner 2021, PDF Document Scanner Free, PDF Document Scanner, Two Factor Authenticator, Protection Guard, QR CreatorScanner, Master Scanner Live, CryptoTracker, and Gym and Fitness Trainer जैसे ऐप्स के नाम हैं। आपके मोबाइल में ये ऐप्स हैं तो इन्हें तुरंत डिलीट कर दें।