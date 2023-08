क्या मोबाइल से हो रहा है लोगों का मोहभंग? TRAI के चौंकाने वाले आंकड़े

What is the number of mobile holders : क्या लोगों का मोबाइल से मोहभंग होता जा रहा है। दूरसंचार नियामक ट्राई (TRAI) की ओर से जारी मई की रिपोर्ट के मुताबिक अब लोग ब्राडबैंड की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। देश में अब मोबाइलधारकों की संख्या में लगभग स्थिरता आने लगी है जबकि ब्राडबैंड कनेक्शन लेने वालों की संख्या बढ़ रही है।

क्या कहती है रिपोर्ट : मई 2023 में देश में मोबाइलधारकों की कुल संख्या मामूली 0.01 प्रतिशत की बढ़त के साथ 114.32 करोड़ पर पहुंची है। इस दौरान मोबाइलधारकों और बेसिक टेलीफोन धारकों की कुल संख्या मामूली 0.004 प्रतिशत बढ़कर 117.25 करोड़ रही।

दूरसंचार नियामक ट्राई की ओर से आज जारी मई महीने के आंकड़े के अनुसार मई 2023 में देश में ब्रांडबैंड कनेक्शन धारकों की कुल संख्या 85.68 करोड़ रही है। इसमें से वायरलेस ब्राडबैंड कनेक्शनधारकों की संख्या 82.23 करोड़ और वायरलाइन ब्राडबैंड धारकों की संख्या 3.44 करोड़ रही है। मई महीने में कुल सक्रिय मोबाइलधारकों की संख्या 104.34 करोड़ रही है।

गांवों में मोबाइल के प्रति आकर्षण : ट्राई द्वारा जारी आंकड़ों से एक बात और पता चली है कि अब शहरी की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइलधारकों की संख्या बढ़ रही है। मई 2023 में शहरी क्षेत्रों में मोबाइल धारकों की संख्या 0.08 प्रतिशत कम होकर 62.62 करोड़ पर आ गई जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी संख्या 0.11 प्रतिशत की बढ़त के साथ 51.69 करोड़ पर पहुंच गई।

बदल रहे हैं टेलीकॉम ऑपरेटर : आंकड़ों से यह भी पता चला है कि उपभोक्ता बड़े पैमाने पर अपने ऑपरेटर भी बदल रहे हैं क्योंकि मई 2023 में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी(एमएनपी) के लिए 1.14 करोड़ से अधिक ग्राहकों ने आवेदन किये। अप्रैल 2023 तक एमएनपी के लिए आवेदन करने वालों की संख्या 83.06 करोड़ थी जो मई 2023 में बढ़कर 84.21 करोड़ हो गई।

किस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी : मई 2023 में दूरसंचार ऑपरेटरों की बाजार हिस्सेदारी के मामले में रिलायंस जियो 51.96 प्रतिशत के साथ अव्वल रही है। इस मामले में 28.78 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ भारती एयरटेल दूसरे स्थान पर और 14.42 प्रतिशत शेयर के साथ वोडाफोन आइडिया तीसरे स्थान पर रही है। बीएसएनएल की बाजार हिस्सेदारी 2.96 प्रतिशत रही है। Edited By : Sudhir Sharma