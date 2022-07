कैलिफोर्निया। यूजर्स कई सालों से एक ही Gmail इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स के लिए बेहद जरूरी ऐप्स में से एक Gmail अपने ऐप बग (Bug) तो रिमूव करता है, लेकिन इंटरफेस में ज्यादा बदलाव नहीं करता। लेकिन, हाल ही में Gmail के इंटरफेस से बोर हो चुके यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। क्योकि, Google Mail अपने नए अपडेट के साथ कई नए बदलाव करने जा रहा है।

कैलिफोर्निया। यूजर्स कई सालों से एक ही Gmail इंटरफेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दुनियाभर के करोड़ों यूजर्स के लिए बेहद जरूरी ऐप्स में से एक Gmail अपने ऐप बग (Bug) तो रिमूव करता है, लेकिन इंटरफेस में ज्यादा बदलाव नहीं करता। लेकिन, हाल ही में Gmail के इंटरफेस से बोर हो चुके यूजर्स के लिए अच्छी खबर आई है। क्योकि, Google Mail अपने नए अपडेट के साथ कई नए बदलाव करने जा रहा है।









Gmail अपने इंटरफेस में नया डिजाइन और मटेरियल 'यू' लेआउट लॉन्च कर रहा है, जिसकी सूचना कंपनी ने इस साल की शुरुआत में दी थी। इसका सबसे हाईलाइटेड फीचर एक साइडबार है, जिससे यूजर्स मेल, चैट, स्पेस और मीट चारों इम्पोर्टेन्ट ऑप्शंस को आसानी से स्विच कर पाएंगे।





इसी के साथ अब Gmail यूजर्स को चैट और स्पेस मैसेज के लिए बबल नोटिफिकेशन भेजे जाएंगे। जब इस फीचर का फर्स्ट लुक शेयर किया गया था, तब इसकी खूब सराहना की गई थी। कहा जा रहा है कि इस साल के अंत तक Gmail अपने कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म में भी बदलाव करेगा।



नए अपडेट के साथ अब यूजर्स चैट टैब से सीधे ग्रुप चैट मैसेज तक भी पहुंच सकेंगे। इसके अलावा यूजर्स छोटी सी पॉपअप विंडो में चैट भी खोल सकेंगे। मेल या स्पेस पर जाने के बाद भी ये पॉपअप स्क्रीन दिखती रहेगी।







Gmail यूजर्स चैट को लेफ्ट हैंड पैनल पर सेट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए यूजर्स को Settings-> Quick Settings-> Go back to the original Gmail view-> New Window-> Reload पर जाना होगा। यूजर्स के पास चाट इनेबल्ड ना होने के बाद भी उन्हें ये अपडेट मिल सकता है। इसके लिए Gmail only व्यू Default होना चाहिए।