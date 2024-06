Free में Google सीखा रहा है AI Course, जानिए कैसे करें

PM Modi held a high level meeting on the situation in Jammu and Kashmir : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने तीर्थयात्रियों को लेकर जा रही एक बस पर हमले सहित जम्मू एवं कश्मीर में हाल के दिनों में हुई कई आतंकवादी घटनाओं के बाद गुरुवार को वहां की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की और अधिकारियों को ‘आतंकवाद रोधी क्षमताओं का पूर्ण इस्तेमाल’ करने का निर्देश दिया।