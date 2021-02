Telegram पर दूसरों को नहीं दिखाना चाहते हैं अपना मोबाइल नंबर तो अपनाएं यह तरीका

व्हाट्‍सऐप के प्राइवेट पॉलिसी के ऐलान के बाद लाखों यूजर्स ने की ओर रुख कर लिया है। टेलीग्राम के ऐसे कई फीचर हैं जिससे आप अपनी प्राइवेसी को बरकरार रख सकते हैं। टेलीग्राम पर साइनइन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है, लेकिन टेलीग्राम इस्तेमाल करने के लिए फोन नंबर की जरूरत नहीं होती है। प्रोफाइल की सेटिंग्स में जाकर अपने मोबाइल नंबर को छिपा भी सकते हैं। इन दो तरीकों से आप टेलीग्राम पर अपना नंबर छिपा सकते हैं।

टेलीग्राम यूज करने का पहला तरीका है फोन नंबर के जरिए। इसमें आप अपने मोबाइल नंबर के जरिए लॉगइन करके दूसरे लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। दूसरा तरीका यूजरनेम से भी यूजर्स को ऐड कर सकते हैं। अगर आप और आपके कॉन्टैक्ट्स यूजरनेम सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आप इस तरह से भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आप कुछ सेटिंग्स में बदलाव कर अपने मोबाइल नंबर को दूसरों से छिपा सकते हैं।





अपनाएं यह तरीका : सबसे पहले टेलिग्राम ऐप में मेन्यू पर क्लिक करें। ये आइकन आपकी स्क्रीन पर बायीं ओर सबसे ऊपर होगा। अब आपको प्राइवेसी सेटिंग्स में जाना होगा, यहां आपको 'Phone Number' का ऑप्शन मिलेगा। यहां 'Who can see my Phone Number' का विकल्प होगा, जिसमें डिफॉल्ट ऑप्शन 'Everybody' होता है।







अब अगर आप अपना नंबर सिर्फ कॉन्टैक्ट्स को ही दिखाना चाहते हैं तो 'माई कॉन्टैक्ट्स' के ऑप्शन पर क्लिक करें। आप चाहें तो अपने नंबर को सभी से छुपा सकते हैं इसके लिए आपको 'Nobody' के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।

अगर आपने 'Nobody' ऑप्शन को चुन लिया तो आपको 'Who can Find me by my Phone Number' नाम का एक नया सेक्शन भी दिखेगा। ज्यादा सिक्योर होने के लिए आप 'My Contacts' ऑप्शन को चुन सकते हैं। इस सेटिंग के बाद कोई दूसरा न तो टेलीग्राम पर आपको देख सकता है और न ही आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर सकता है। पूरी सेटिंग के बाद स्क्रीन की दाईं ओर सबसे उपर टिक मार्क पर टैप कर सकते हैं।