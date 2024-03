KKR vs RCB विराट कोहली और गौतम गंभीर मिले गले, पिघल गई दुश्मनी (Video)

Everyone anticipated LAFDA, Meanwhile Delhi Boys Gambhir Sahab and Kohli Bhaiya pic.twitter.com/OZAaYM2iZT — Dr Khushboo (@khushbookadri) March 29, 2024

Me when Kohli and Gambhir hugged each other pic.twitter.com/xAeREGsAQN

Fans waiting for Virat & Gautam lafda be like: pic.twitter.com/F8AQdNqDmF

When you know Kohli hugged Gambhir and no lafda for today.#RCBvsKKR pic.twitter.com/SEMpbFwV9z

RCB vs KKR के मैच में आज एक अद्भुत घटना देखने को मिली। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के पूर्व कप्तान विराट कोहली और कोलकाता नाइट राइडर्स के मेंटर गौतम गंभीर जो कि अमूमन एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। वह आज एक दूसरे से गले मिलते हुए दिखाई दिए।यह घटना इस मैच के दौरान तब घटी जब बेंगलुरु की पारी में स्ट्रैटेजिक टाइम आउट लिया गया । हालांकि फैंस तो यह समझ कर बैठे थे की मैच में गौतम गंभीर और विराट कोहली एक बार जरूर भिडेंगें और मैच में मजा आएगा लेकिन उन्होंने फैंस को खुश होने का कोई मौका नहीं दिया और आपसी रिश्ते सुधारे।दोनों के बीच में दुश्मनी पिघलते हुए देखकर सोशल मीडिया पर लगातार ट्वीट कर रहे फैंस भी अचंभित होते है और उन्होंने इस घटना पर कुछ ऐसे रिएक्ट किया।साल 2023 में इकाना स्टेडियम दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गयी की सुपर जायंट्स के अमित मिश्रा, सहायक कोच विजय दहिया और आरसीबी के कप्तान फाफ डु प्लेसिस को बीच बचाव के लिये आना पड़ा।आरसीबी की 18 रन की जीत के बाद कोहली और सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज नवीन-उल-हक के बीच कुछ बहस हुई। कोहली इसके बाद सुपर जायंट्स के सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स के साथ बातचीत कर रहे थे जब गंभीर उन्हें अपने साथ ले गये और विवाद शुरू हुआ।दोनों खिलाड़ियों के बीच गंभीर ज्यादा उग्र दिखे और उन्हें सुपर जायंट्स के खिलाड़ियों एवं सहायक कर्मियों द्वारा कोहली की ओर बढ़ने से बार-बार रोका गया। बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम पर आरसीबी और सुपर जायंट्स के पिछले मैच में गंभीर ने दर्शकों को उंगली से चुप रहने का इशारा करके इस प्रतिद्वंदिता को हवा दी थी।दरअसल हुआ यह था कि जीत के लिए 155 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली जब 35 रन के निजी स्कोर पर थे, तब लक्ष्मीपति बालाजी की गेंद पर सीमा रेखा पर इयान मोर्गन के हाथों लपक लिए गए थे। यह 10वें ओवर में विराट कोहली का विकेट मिलते ही बालाजी द्वारा अपनी खुशी व्यक्त करना जाहिर था लेकिन तभी गंभीर ने कुछ टिप्पणी कर दी थी जिसकी वजह से विराट कोहली उत्तेजित हो गए थे।यदि रजत भाटिया बीच बचाव नहीं करते तो परिस्थितियां न जाने कौनसा रूप ले लेती और आईपील क्रिकेट के सीने पर दाग लगता सो अलग। रजत ने दोनों खिलाड़ियों को एक-दूसरे से दूर किया कि कहीं नौबत हाथापाई पर न आ जाए, लेकिन दुनिया के दो स्टार बल्लेबाज मैदान पर जिस तरह तू-तू, मैं-मैं पर उतर आए थे, उस घटना की अप्रिय तस्वीर पूरी दुनिया ने देख ली।इन दोनों के बीच हुई लड़ाई ने काफी लोगों को हैरान किया था क्योंकि दोनों भारत के लिए साथ खेलने के अलावा दिल्ली, उत्तर क्षेत्र और ओएनजीसी की टीम में भी एक साथ खेलते थे।