चिराग-सात्विकसाईराज ने बैडमिंटन रैंकिंग में तोड़ा साइना नेहवाल का रिकॉर्ड

Wife Sunita's WhatsApp campaign in support of Arvind Kejriwal : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को 'केजरीवाल को आशीर्वाद' अभियान की शुरुआत करते हुए लोगों से अपने पति का समर्थन करने की अपील की जो दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की हिरासत में हैं।