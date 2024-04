CSK vs SRH : अभिषेक शर्मा ने जीत के बाद युवराज सिंह को दिया धन्यवाद, युवी ने मजाकिया अंदाज में किया रिप्लाई

IPL 2024, CSK vs SRH Abhishek Sharma : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के खिलाफ 12 गेंद में 37 रन की आक्रामक पारी खेलकर सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) को एकतरफा जीत दिलाने वाले सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा (Abhishek Sharma) ने कहा कि धीमी पिच पर शुरुआती ओवरों में तेजी से रन बनाने की टीम की रणनीति कारगर रही।

सीएसके को पांच विकेट पर 165 रन पर रोकने के बाद सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.1 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया।

अभिषेक ने इस दौरान सनराइजर्स हैदराबाद की पारी के दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी (Mukesh Choudhary) के खिलाफ तीन छक्के और दो चौके लगाए। उन्होंने महज 17 गेंद में ट्रेविस हेड (Travis Head) के साथ 46 रन की साझेदारी कर टीम को तेज शुरुआत दिलाई।

मैन ऑफ द मैच अभिषेक ने मैच के बाद पुरस्कार समारोह में कहा, ‘‘ गेंदबाजी करते समय हमें लगा कि इस पिच पर गेंद धीमी आ रही है। ऐसे में हम पावरप्ले का फायदा उठाना चाहते थे।’’

उन्होंने कहा कि आईपीएल से पहले उन्होंने कड़ी मेहनत की थी जिससे वह दमदार प्रदर्शन कर रहे है।

उन्होंने कहा, ‘‘ हमें पता था कि यह धीमी विकेट है लेकिन हम गेंदबाजों पर प्रहार करना चाहते थे क्योंकि शुरुआत में परिस्थिति गेंदबाजों के लिए मुश्किल थी।’’

अपने बड़ा स्कोर बनाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘‘बड़ा स्कोर मायने रखता है लेकिन मैं आज अपनी लय को जारी रखना चहता था। उम्मीद है कि अगली बार बड़ा स्कोर बनाउंगा।’’

Abhishek Sharma ने कहा, ‘‘यह (आईपीएल में शानदार बल्लेबाजी) उस कड़ी मेहनत का नतीजा है जो मैंने इससे पहले की है। इसके लिए मैं अपने पिता, युवी पाजी (Yuvraj Singh) और ब्रायन लारा (Brian Lara) को धन्यवाद करना चाहता हूं।’’





Abhishek Sharma said, "a special thanks to Yuvi Paaji, he's been right behind me". pic.twitter.com/BX8nJJE1vl

I’m right behind you boy …well played again - but bad shot to get out on @IamAbhiSharma4 #CSKvsSRH pic.twitter.com/IF8qLZ5S9Z

I am indebted to God that someone like Yuvraj Singh is training & helping him(Abhishek Sharma). Until recently he was practising with Yuvraj Singh who was taking care of all his training schedules."



-Raj Kumar Sharma,his father & childhood coach #SRHvCSK pic.twitter.com/B7olBpoMdj