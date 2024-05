RCB vs RR : Glenn Maxwell ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाकर अपने साथी दिनेश कार्तिक की बराबरी की RCB vs RR : Glenn Maxwell ने शर्मनाक रिकॉर्ड बनाकर अपने साथी दिनेश कार्तिक की बराबरी की

IPLमें सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी

(Most ducks in the IPL)

18 - Dinesh Karthik

18 - Glenn Maxwell

17 - Rohit Sharma

16 - Piyush Chawla

16 - Sunil Narine





T20 cricket में सबसे ज्यादा बार शून्य पर आउट होने वाले खिलाड़ी

(Most ducks in Men’s T20 cricket)

44 - Sunil Narine

43 - Alex Hales

42 - Rashid Khan

32 - Glenn Maxwell

32 - Paul Stirling

छोड़ा आसान सा कैच, फैन्स ने सोशल मीडिया पर निकाला गुस्सा

सिर्फ बल्ले से ही मैक्सवेल ने बेंगलुरु फैन्स को नाराज नहीं किया, फील्डिंग करते हुए भी उन्होंने सिंपल सा कैच छोड़ आलोचकों को आकर्षित किया। यह हुआ 4.1 ओवर में जब यश दयाल ने एक छोटी गेंद फेंकी कोहलर-कैडमोर ने इसे लेग साइड में स्क्वायर के सामने खेला। ग्लेन मैक्सवेल डीप स्क्वायर लेग से अपनी बाईं ओर दौड़े और कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनसे सिंपल सा कैच छूट गया जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर फेंस ने भी खूब लताड़ा।





10 मैच, 52 रन, 4 बार शून्य पर आउट

इस IPL में उन्होंने 10 मैचों में सिर्फ 52 रन बनाए हैं, जिसमे उन्होंने सिर्फ 43 गेंदों का सामना किया है।

Glenn Maxwell RCB vs RR, IPL 2024 Eliminator : आईपीएल के बड़े मैचों में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों से हमेशा फैन्स को उम्मीद रहती है कि यह हमारे लिए अच्छा करेंगे, क्योंकि ऐसा ही अक्सर देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी बड़े मैचों में बीस्ट बन जाते हैं, उनमे से ग्लेन मैक्सवेल हैं जो कि कम गेंदों में धाकड़ प्रदर्शन देने के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बार वे तरह फ्लॉप हुए हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) के फैन उनका नाम तक नहीं सुनना चाहते।22 मई को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल एलिमिनेटर खेला, इस मैच में जो हारा वो दौड़ से बाहर। RCB जिस तरह से प्लेऑफ में पहुंची थी, उनके कमबैक से हर कोई वाकिफ था। उम्मीद थी कि इस बार तो RCB अपने नाम पहली बार आईपीएल ट्रॉफी कर ही लेगी। फैन्स को उम्मीद थी ग्लेन मैक्सवेल से भी कि वे भी तगड़ा कमबैक करेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मैक्सवेल रविचंद्रन अश्विन की गेंद का शिकार हुए और 0 पर ही पवैलियन लौट गए।। वे संयुक्त रूप से अब आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने वाले खिलाड़ी बने। इस रिकॉर्ड में उन्होंने अपने साथी दिनेश कार्तिक की ही बराबरी की जो 18 बार शून्य पर आउट हो चुकें हैं। अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में वे संयुक्त रूप से जीरो पर आउट होने वाले चौथे खिलाड़ी हैं। वे 0 पर इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट ने 32 बार आउट हो चुके हैं।