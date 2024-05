ये 5 कारण बने RCB की हार की वजह जिसकी वजह से एक बार फिर टूटा उनका सपना RCB vs RR : IPL Eliminator में Rajasthan Royals ने Royal Challengers Bengaluru को 4 विकेटों से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया

Reasons Why RCB lost the match against RR, IPL 2024 Eliminator : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के सामने हारकर एक बार फिर अपनी ट्रॉफी जीतने की उमीदों पर पानी फेर दिया है, पहले 8 मैचों में उन्हें सिर्फ 1 जीत मिली थी लेकिन उसके बाद उन्होंने लगातार 6 मैच जीतकर जिस तरह से कमबैक किया था उसने फैन्स को उम्मीद दी थी कि शायद इस बार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (Royal Challengers Bengaluru) कुछ अलग करके पहली बार ट्रॉफी अपने नाम करेगी लेकिन ऐसा कुछ न हुआ और फिर एक बार निराशा से भरी नज़रों से आईपीएल ट्रॉफी को अलविदा कह गए।

हमेशा उनकी कहानी कुछ और होती है जिसकी वजह से वे मैच हार जाते हैं

आइए जानते हैं राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच वे कोनसे 5 कारणों की वजह से हारे





1. ख़राब बैटिंग : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को राजस्थान ने इस मैच में बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था लेकिन वे अपनी पारी में केवल 172 रन का आंकड़ा ही छू सके, कोई भी बल्लेबाज 50 न बना सका, लग रहा था कि अगर 20-30 रन भी ज्यादा होते तो शायद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु इसे करीब से जीत जाती। साथ ही कोई बड़ी साझेदारी देखने को नहीं मिली, सबसे बड़ी साझेदारी रजत पाटीदार और कैमरून ग्रीन बीच तीसरे विकेट के लिए 41 (31 गेंद) रनों की थी।





2. ड्यू फैक्टर (ओस) : RCB की पहली पारी में पिच स्लो प्रतीत हो रही थी, दूसरी पारी में ओस आने लगी जिसकी वजह से दूसरी पारी में बेंगलुरु के गेंदबाजों के हाथ से गेंद फिसल रही थी, ग्रिप कमजोर थी। यह उन कारणों में से एक है जो उनकी हार की वजह बनी, बेंगलुरु के कप्तान फाफ (Faf du Plessis) ने कहा 'ओस आने के साथ हमें लगा कि हम बल्ले से कमजोर हैं. मुझे लगा कि हम अच्छे स्कोर से 20 रन पीछे रह गए'







3. फ्लॉप मैक्सवेल : बड़े मैचों में अच्छा करने वाले ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ने बेंगलुरु का साथ नहीं दिया, वे 0 पर आउट होकर पवेलियन लौट गए थे। उन्होंने बड़े मंचों पर हेरतअंगेज कारनामे किए हैं लेकिन जहाँ बेंगलुरु को उनकी सबसे ज्यादा जरुरत थी वे अच्छा प्रदर्शन देने में असफल रहे। लोगों ने तो यह कहकर मीम्स बनाने भी शुरू कर दिए थे कि देखना अब यह ऑस्ट्रेलियाई जर्सी में अगले महीने हमारी टीम पर ही भारी पड़ेगा। मैक्सवेल ने इस साल बेंगलुरु के लिए 5.8 की औसत से केवल 52 रन बनाए हैं।





4. ख़राब फील्डिंग : कैच छोड़ना मतलब मैच छोड़ना, इस मैच में बेंगलुरु की फील्डिंग बेहद ही ख़राब साबित हुई। इस दौरान ग्लेन मैक्सवेल ने एक सादा सा कैच भी छोड़ा जो मैच का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता था। यह हुआ 4.1 ओवर में जब यश दयाल ने एक छोटी गेंद फेंकी कोहलर-कैडमोर ने इसे लेग साइड में स्क्वायर के सामने खेला। ग्लेन मैक्सवेल डीप स्क्वायर लेग से अपनी बाईं ओर दौड़े और कैच पकड़ने की कोशिश की लेकिन उनसे सिंपल सा कैच छूट गया जिसकी वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर फेंस ने भी खूब लताड़ा।





5. प्रजेंस ऑफ़ माइंड और दबाव से उभरने की इच्छाशक्ति की कमी : जैसा कि हमने आपको बताया, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले 8 में से 7 मैच हारें लेकिन उसके बाद लगातार 6 मैच जीतकर उन्होंने जैसा कमबैक किया वो वाकई काबिले-तारीफ था लेकिन उन्होंने इस मैच को हारकर सारी मेहनत को पानी में डुबो दिया।





इस मैच में कई बार ऐसी चीज़ें हुई थी, ऐसे मौके मिले थे जिन्हे ध्यान देकर पकड़ने की कोशिश की जाती और सफल होते तो पूरा मैच बेंगलुरु के पक्ष में जा सकता था उनमे से एक है कर्ण शर्मा (Karn Sharma) का संजू सेमसन (Sanju Samson) को रन आउट करना हालांकि कुछ देर बाद वे उन्ही का शिकार बने लेकिन कुछ चीज़ें जब उसी वक्त पर हो जाती है जब सिचुएशन की डिमांड होती है तो एक तरह का मोमेंटम बन सकता है जो चीज़ें आपके पक्ष में कर सकता है ऐसे वक्त आपको सावधानी बरतनी होती है, चारों और ध्यान रखना होता है और जब आ इतनी मेहनत से बैक टू बैक मैच जीत कर आ रहे हैं तो इतने बड़े मैच में कोई गलती करने का सवाल ही नहीं पैदा होता।