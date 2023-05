कोहली ने शुभमन को बताया स्टार, IPL Final में प्रिंस तोड़ सकते हैं किंग का रिकॉर्ड

Virat Kohli gave Shubhman Gill 1 star out of 5 stars, clear rift between them. pic.twitter.com/TPPRw37H0R — Aman (@Humourlessly) May 26, 2023

गत चैंपियन, गुजरात टाइटन्स (Gujrat Titans) और पांच बार के IPL विजेता मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच Qualifier 2 मैच में, गुजरात के Shubman Gill ने एक ऐसी पारी खेली जिसने गुजरात टाइटन्स को मुंबई इंडियंस को हराकर फाइनल में प्रवेश करने में मदद की और इस पारी को देखने के बाद, Virat Kohli, जिनकी टीम के खिलाफ आखरी लीग मैच में शुभमन ने शतक लगा बाहर किया था, ने अपने इंस्टाग्राम पर शुभमन गिल के बारे में एक विशेष स्ट्रोरी पोस्ट की, जहां उन्होंने शुभमन गिल के शतक का जश्न मनाते हुए एक फोटो डाली और उन्होंने शुभमन की फोटो के ऊपर 'स्टार' इमोजी भी लगाया, जिसका मतलब था कि शुभमन गिल एक स्टार हैं।यह मैच गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया जहां मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। गुजरात के सलामी बल्लेबाज, Shubman Gill अपनी टीम को IPL Final में पहुंचाने का दृढ़ निश्चय करके आए थे और वे ऐसा करने में कामयाब भी हुए। उन्होंने मुंबई के खिलाफ 60 गेंदों मे 129 रनों की एक शानदार पारी खेलकर अपने आईपीएल इतिहास का तीसरा शतक स्कोर किया। ग़ौरतलब बात यह है कि उनके आईपीएल करियर के तीनों शतक इसी आईपीएल में आए हैं।उन्होंने इस आईपीएल में 16 मैचों में 156.43 की स्ट्राइक रेट और 60.79 की औसत से 851 रन बनाए हैं। Virat Kohli (973) Jos Buttler (863) के बाद अब वे एक आईपीएल सीजन में सबसे ज़्यादा रन (851) बनाने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। अगर शुभमन गिल को अपने रोल मॉडल से आगे निकला है तो उनको फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ करीब 150 रन बनाने होंगे। यह मुश्किल तो लगता है लेकिन जिस फॉर्म में शुभमन गिल गुजर रहे हैं उस लिहाज से यह नामुमकिन नहीं लगता।शुभमन गिल के लिए बीते 6 महीने शानदार रहे। उन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक, एक वनडे दोहरा शतक (पुरुषों के क्रिकेट में ऐसा करने वाले सबसे युवा), T-20 शतक और अब आईपीएल में तीन शतक बनाए। शुभमन गिल के लगातार शानदार फॉर्म को देखने के बाद कई लोगों को यह विश्वास होने लगा है कि विराट कोहली के बाद भारतीय क्रिकेट में अगले बड़े स्टार वही हैं। विराट कोहली जिस तरह शुभमन को सपोर्ट करते दिखाई देते हैं, क्रिकेट फेन्स का मानन है कि कोहली भी इस बात को जानते है कि गिल उनके बाद भारतीय क्रिकेट का भविष्य है। ये दोनों खिलाड़ी 7 जून को लंदन के ओवल ग्राउंड में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया के लिए साथ खेलते नजर आएंगे।Virat Kohli - 4Jos Buttler - 4Shubman Gill - 3*Narendra Modi Stadium जहाँ गुजरात बनाम चेन्नई के बीच IPL 2023 Final खेले जाने वाला है, वहां भी शुभमन गिल का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है।63(36) vs CSK39(31) vs KKR45(34) vs RR56(34) vs MI6(7) vs DC94*(51) vs LSG101(58) vs SRH129(60) vs MI