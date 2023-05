खाया पिया कुछ नहीं, गिलास टूटा, ना IPL मिला और हिटमैन हो गए चोटिल

Nato plus: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Narendra Modi) की अमेरिका यात्रा से पहले कांग्रेस की एक शक्तिशाली समिति ने 'नाटो (North Atlantic Treaty Organisation) प्लस' में भारत को शामिल करने की सिफारिश की है। नाटो प्लस (now NATO Plus 5) एक सुरक्षा व्यवस्था है, जो नाटो और 5 गठबंधन राष्ट्रों- ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, इसराइल और दक्षिण कोरिया को वैश्विक रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए साथ लाती है।