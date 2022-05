लखनऊ ने दिल्ली के खिलाफ टॉस जीतकर किया बल्लेबाजी का फैसला (वीडियो)

मुम्बई: ने के खिलाफ रविवार को आईपीएल मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया।

लखनऊ की टीम में आवेश ख़ान यह मुक़ाबला नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह टीम में कृष्णप्पा गौतम की वापसी हुई है। वहीं दिल्ली कैपिटल्स बिना किसी बदलाव के मैदान में उतरने वाली है। (वार्ता)



दोनों टीमें इस प्रकार हैं :



लखनऊ सुपर जायंट्स : क्विंटन डिकॉक, केएल राहुल (कप्तान), दीपक हुड्डा, क्रुणाल पंड्या, मार्कस स्टॉयनिस, आयुष बदोनी, कृष्णप्पा गौतम, जेसन होल्डर, दुश्मांता चमीरा, मोहसिन ख़ान,,रवि बिश्नोई

