दिल्ली कैपिटल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी 21 रनों से बड़ी हार

सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर (नाबाद 92) और रोवमैन पॉवेल (नाबाद 67) के आतिशी अर्धशतकों तथा उनके बीच चौथे विकेट के लिए 122 रन की अविजित साझेदारी की बदौलत ने सनराइजर्स हैदराबाद को गुरूवार को आईपीएल मुकाबले में 21 रन से मात देकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को कायम रखा।



दिल्ली ने 20 ओवर में तीन विकेट पर 207 रन का मजबूत स्कोर बनाया और हैदराबाद को 20 ओवर में आठ विकेट पर 186 रन पर रोक दिया। दिल्ली की 10 मैचों में यह पांचवीं जीत है और वह तालिका में पांचवें स्थान पर पहुंच गयी है जबकि हैदराबाद को 10 मैचों में पांचवीं हार का सामना करना पड़ा और वह एक स्थान गिरकर छठे स्थान पर खिसक गयी है।



वार्नर ने अपनी पुरानी टीम के खिलाफ जबरदस्त तेवर दिखाते हुए मात्र 58 गेंदों पर नाबाद 92 रन की आतिशी पारी में 12 चौके और तीन छक्के लगाए जबकि पॉवेल ने 18 रन पर मिले जीवनदान का पूरा फायदा उठाते हुए 35 गेंदों पर तीन चौके और छह छक्के उड़ाते हुए नाबाद 67 रन ठोके। दोनों ने आखिरी पांच ओवर में 70 रन उड़ाते हुए टीम को 200 के पार पहुंचा दिया। कप्तान ऋषभ पंत ने 16 गेंदों पर 26 रन तीन छक्के और एक चौका लगाया। मिचेल मार्श 10 रन ही बना सके।



पॉवेल ने आईपीएल के सबसे तेज गेंदबाज बन चुके उमरान मलिक के पारी के आखिरी ओवर में एक छक्का और तीन चौके उड़ाए और 19 रन बटोरे।

दिल्ली के गेंदबाज़ों ने बढ़िया वापसी की । पहले 10 ओवरों में मैच उनकी पकड़ में था लेकिन एडन मारक्रम और निकोलस पूरन की शानदार साझेदारी ने हैदराबाद को मैच में बरक़रार रखा । हालांकि ख़लील अहमद और एनरिक नोर्त्जे ने मैच का रुख़ पलट दिया। शार्दुल ठाकुर ने अर्धशतक बनाकर खेल रहे पूरन को बाहर का रास्ता दिखाया और अंत में कुलदीप यादव ने मैच को अंजाम तक पहुंचाया। डेविड वॉर्नर इस जीत से बेहद प्रसन्न होंगे क्योंकि दिल्ली अब अंक तालिका में पांचवें स्थान पर जा पहुंची है। हैदराबाद को लगातार पांच जीत मिलने के बाद अब लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा।

h win for @RishabhPant17 & Co. in the #TATAIPL 2022!



The @DelhiCapitals beat #SRH by 21 runs & return to winning ways. #DCvSRH



Scorecard

https://t.co/0T96z8GzHj pic.twitter.com/uqHvqJPu2v