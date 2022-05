अर्जुन तेंदुलकर को मौका ना मिलने से नाराज मुंबई के फैंस, अब बचा है आखिरी मैच

Arjun Tendulkar waiting for his MI debut in this season. pic.twitter.com/hDno9G7RIg — Satyam

(@satyam_2044) May 17, 2022

MI is out of IPL still Arjun Tendulkar didn't get a match, now only hope for him to get a match is by visiting Koffee with Karan. — EngiNerd. (@mainbhiengineer) May 17, 2022

Arjun Tendulkar is trending because everyone is waiting to see him in the ground. #MIvSRH

Meanwhile Arjun pic.twitter.com/boid1H0jFq — Anushmita (@anushmita7) May 17, 2022

U gotta feel sad for Arjun Tendulkar! If he is that bad, why do U pick him then...? And if he is promising, then deserves at least 1-2 chance before coming to any conclusion! #IPL pic.twitter.com/fascUT723B — Buddiprakash Meena (@Buddimeena93) May 17, 2022

ऐसा माना जा रहा था कि के बेटे को इस सत्र में मौका मिल जाएगा लेकिन मुंबई के लिए सत्र खत्म होने को है और अर्जुन तेंदुलकर अभी तक बैंच पर बैठे हैं। वह भी तक जब मुंबई की टीम आधे आईपीएल में ही लगातार 8 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई थी।क्रिकेट लीजेंड सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन को ने आईपीएल 2022 की नीलामी में रविवार को 30 लाख रुपये में खरीदा था। मुंबई ने अर्जुन के लिए 20 लाख के बेस प्राइस पर पहले बोली लगाई थी। गुजरात टाइटंस ने भी हाथ आजमाया लेकिन अर्जुन के लिए आखिरी बोली मुंबई की ही रही थी।अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल 2021 की नीलामी में मुंबई इंडियन्स ने 20 लाख के बेस प्राइस पर खरीदा था।मुंबई ने हैदराबाद से हुए मैच में टीम में दो बदलाव किए थे। मयंक मार्कण्डेय और संजय यादव की टीम में मौक़ा दिया गया था। इस सत्र में ऑलराउंडर ऋतिक शौकीन और बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय को भी कप्तान रोहित शर्मा मौका दे चुके हैं।इससे पहले रोहित शर्मा ने विदेशी चहरे ट्रिस्टन स्टब्स को भी मौका दिया था। हालांकि वह अपना खाता तक नहीं खोल पाए थे। इससे पहले रोहित शर्मा बेबी एबी के नाम से मशहूर और अंडर 19 विश्वकप में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे डेवाल्ड ब्रेविस को अच्छे खासे मौके दे चुके हैं।यही कारण है कि अर्जुन तेंदुलकर को आईपीएल कैप ना देने पर मुंबई के फैंस नाराज हुए और कुछ ऐसे ट्वीट्स किएमुंबई और चेन्नई के मैच शुरु होने से करीब 24 घंटे पहले मुंबई इंडियन्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर अर्जुन तेंदुलकर की तारीफ करते हुए एक वीडियो अपलोड किया था।इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था कि अगर आपका नाम अर्जुन है तो फिर तीर निशाने पर लगता है। इस वीडियो में अर्जुन तेंदुलकर की तेज तर्रार यॉर्कर ने ईशान किशन की गिल्लियां उड़ा दी थी। इसके बाद भी फ्रैंचाइजी ने नेट्स में गेंदबाजी करते अर्जुन के वीडियो डाले थे और आशा बंधी थी कि इस बार उनको आईपीएल कैप जरूर मिलेगी लेकिन अभी तक वह अपने डेब्यू का इंतजार ही कर रहे हैं। अब मुंबई का अगला मुकाबला शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स से है। अगर इस मैच में भी अर्जुन नहीं खेलते तो लगातार 2 सत्र में बैंच पर बैठने वाले वह खिलाड़ी बन जाएंगे।गौरतलब है कि राहुल त्रिपाठी के 44 गेंद में 76 रन के बाद उमरान मलिक की शानदार तेज गेंदबाजी की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग के ‘करो या मरो ’ के मैच में मुंबई इंडियंस को तीन रन से हराकर प्लेआफ की उम्मीदें कायम रखी।सनराइजर्स ने पहले बल्लेबाजी के लिये भेजे जाने पर छह विकेट पर 193 रन बनाये । त्रिपाठी ने अपनी पारी में नौ चौके और तीन छक्के जड़कर सत्र में अपना तीसरा अर्धशतक पूरा किया । प्रियम गर्ग (42) और निकोलस पूरन (38) ने उनका बखूबी साथ निभाया।जवाब में मुंबई की टीम आठ विकेट पर 190 रन ही बना सकी । मलिक ने तीन ओवर में 23 रन देकर तीन विकेट लिये जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 19वां ओवर मैडन डाला और चार ओवर में सिर्फ 26 रन देकर एक विकेट लिया।मुंबई के लिये रोहित शर्मा ने 48, ईशान किशन ने 43 और टिम डेविड ने 46 रन बनाये। मुंबई के लिए यह 13 मैचों में 10वीं हार है और वह अंकतालिका में सबसे नीचे है।