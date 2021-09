IPL 2021 : विराट कोहली का एक और बड़ा फैसला, छोड़ेंगे RCB की कप्तानी

विराट ने इस सप्ताह के शुरू में घोषणा की थी कि यूएई और ओमान में अगले महीने होने वाले टी-20 विश्व कप के बाद वह भारत की टी-20 टीम की कप्तानी छोड़ देंगे। विराट सोमवार को जब कोलकाता नाईट राइडर्स के खिलाफ मैदान में उतरेंगे तो यह उनका 200वां आईपीएल मैच होगा।

"This will be my last IPL as captain of RCB. I'll continue to be an RCB player till I play my last IPL game. I thank all the RCB fans for believing in me and supporting me.": Virat Kohli