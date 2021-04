4 कैच पकड़ने के बाद इस तरह सर जड़ेजा आए मस्ती के मूड में (वीडियो)

A resounding victory for @ChennaiIPL against #RR by 45 runs. 4 fine catches and 2 wickets for @imjadeja #VIVOIPL pic.twitter.com/xMtP2v2elL

इस वीडियो के बाद उनके फैंस ने ट्विटर पर जमकर मजे लिए। कुछ ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले।

Jadeja is like an SBI ATM. He is everywhere — Sagar (@sagarcasm) April 19, 2021

Not a meme, just Sir Ravindra Jadeja's field positions in a match! pic.twitter.com/j0sdqqkDCr — Neeche Se Topper (@NeecheSeTopper) April 19, 2021

सिर्फ फील्डिंग ही नहीं जड़ेजा ने कल गेंदबाजी में भी कमाल दिखाया 49 रनों पर खेल रहे जॉस बटलर को जड़ेजा ने आउट किया और मैच चेन्नई के पक्ष में पलट गया। इसके बाद उन्होंने दुबे को भी पगबाधा आउट किया। कुल 4 ओवरों में 28 रन देकर 2 विकेट लिए। बल्लेबाजी में हालांकि वह कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 8 रन बना सके। (वेबदुनिया डेस्क)