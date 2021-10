85 पर ऑल आउट हुई राजस्थान तो जमकर उड़ा मजाक, कोलकाता बड़ी जीत के साथ प्लेऑफ के करीब

Rajasthan Royals deserves another two year ban for this shit performance. — R A T N I S H (@LoyalSachinFan) October 7, 2021

जब 171 रन बनाकर ड्रेसिंग रूम लौटी होगी तो लगा होगा कि कुछ रन कम पड़ गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ उल्टा यह एक एकतरफा मैच साबित हो गया।शुभमन गिल के अर्धशतक के बाद लॉकी फर्ग्युसन और शिवम मावी की तूफानी गेंदबाजी से कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने इंडियन प्रीमियर लीग के अपने अंतिम लीग मैच में गुरुवार को यहां को 86 रन से हराकर प्ले आफ में जगह बनाने का अपना दावा बेहद मजबूत कर दिया।लक्ष्य का पीछा करने उतरे रॉयल्स की शुरुआत बेहद खराब रही और टीम कभी लक्ष्य के करीब पहुंचने की स्थिति में भी नहीं दिखी। शाकिब अल हसन ने पारी के पहले ओवर में यशस्वी जायसवाल (00) को बोल्ड किया जबकि अगले ओवर में कप्तान संजू सैमसन (01) ने मावी की गेंद पर इयोन मोर्गन को कैच थमाया।फर्ग्युसन ने चौथे ओवर में लियाम लिविंगस्टोन (06) और अनुज रावत (00) को आउट करके रॉयल्स का स्कोर चार विकेट पर 13 रन किया।रॉयल्स की टीम पावर प्ले में चार विकेट पर 17 रन ही बना सकी।मावी ने आठवें ओवर में ग्लेन फिलिप्स (08) और शिवम दुबे (18) को आउट किया जबकि अगले ओवर में वरूण चक्रवर्ती ने क्रिस मौरिस (00) को पगबाधा करके रॉयल्स का स्कोर सात विकेट पर 35 रन किया।तेवतिया ने मावी के ओवर में तीन चौके मारे जबकि चक्रवर्ती पर भी छक्का जड़ा। रॉयल्स के 50 रन 11वें ओवर में पूरे हुए।फर्ग्युसन ने जयदेव उनादकट (06) को शाकिब के हाथों कैच कराके रॉयल्स को आठवां झटका दिया।रॉयल्स को अंतिम पांच ओवर में जीत के लिए 89 रन की दरकार थी। चेतन सकारिया (01) इसके बाद रन आउट हुए जबकि मावी ने तेवतिया को बोल्ड करके केकेआर को जीत दिलाई।राजस्थान की लचर बल्लेबाजी का ट्विटर पर काफी मजाक उड़ा।केकेआर के 172 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रॉयल्स की टीम फर्ग्युसन (18 रन पर तीन विकेट) और मावी (21 रन पर चार विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 16.1 ओवर में 85 रन पर ढेर हो गई। वरूण चक्रवर्ती ने भी किफायती गेंदबाजी करते हुए चार ओवर में 14 रन देकर एक विकेट चटकाया।रॉयल्स की ओर से राहुल तेवतिया (36 गेंद में 44 रन, पांच चौके, दो छक्के) और शिवम दुबे (18) ही दोहरे अंक में पहुंच पाए।गिल ने 44 गेंद में चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 56 रन की पारी खेलने के अलावा वेंकटेश अय्यर (38) के साथ पहले विकेट के लिए 79 रन भी जोड़े जिससे केकेआर ने चार विकेट पर 171 रन का मजबूत स्कोर खड़ा किया।इससे पहले रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया जिसके बाद गिल और वेंकटेश ने नाइट राइडर्स को अच्छी शुरुआत दिलाई।गिल ने जयदेव उनादकट के पहले ओवर में चौका जड़ा जबकि वेंकटेश ने क्रिस मौरिस की गेंद को बाउंड्री के दर्शन कराए। गिल ने चेतन सकारिया पर पारी का पहला छक्का जड़ा।गिल और वेंकटेश ने पावर प्ले में अधिक जोखिम नहीं उठाया जिससे शुरुआती छह ओवर में सिर्फ 34 रन बने।वेंकटेश ने इसके बाद मोर्चा संभाला। उन्होंने उनादकट पर चौका जड़ने के बाद 10वें ओवर में इस तेज गेंदबाज पर दो छक्के जड़े। गिल ने भी राहुल तेवतिया की गेंद को दर्शकों के बीच पहुंचाया। तेवतिया ने हालांकि इसी ओवर में वेंकटेश को बोल्ड कर दिया।नितीश राणा (12) ने आते ही ग्लेन फिलिप्स पर चौका और छक्का जड़ा लेकिन इसी ओवर में लिविंगस्टोन को कैच दे बैठे।राहुल त्रिपाठी ने फिलिप्स पर चौके से खाता खोला। गिल ने मुस्ताफिजुर रहमान पर चौके के साथ 13वें ओवर में टीम का स्कोर 100 रन के पार पहुंचाया लेकिन इसी ओवर में त्रिपाठी भाग्यशाली रहे जब सैमसन ने उनका कैच टपका दिया।त्रिपाठी ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए दुबे पर लगातार दो चौके मारे।गिल ने सकारिया पर चौके के साथ 40 गेंद में अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने मौरिस पर भी चौका मारा लेकिन इसी तेज गेंदबाज की गेंद पर यशस्वी जायसवाल को कैच दे बैठे।सकारिया ने इसके बाद त्रिपाठी (21) को भी बोल्ड किया।सकारिया के 18वें ओवर में तीन जबकि मुस्ताफिजुर के 19वें ओवर में सात रन बने। कप्तान इयोन मोर्गन (नाबाद 13) ने अंतिम ओवर में मौरिस पर छक्का जड़कर टीम का स्कोर 170 रन के पार पहुंचाया। दिनेश कार्तिक 14 रन बनाकर नाबाद रहे।चेतन सकारिया (23 रन पर एक विकेट) और क्रिस मौरिस (28 रन पर एक विकेट) ने अंतिम ओवरों में किफायती गेंदबाजी करते हुए केकेआर को बड़ा स्कोर खड़ा करने से रोका।इस जीत से केकेआर के 14 मैचों में 14 अंक हो गए हैं। प्ले आफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी तीन टीमों के अलावा अब सिर्फ मुंबई इंडियन्स ही 14 अंक तक पहुंच सकता है। मुंबई इंडियन्स का नेट रन रेट हालांकि केकेआर से काफी कम है और उसे कल सनराइजर्स हैदराबाद को कम से कम 171 रन से हराना होगा।रॉयल्स ने अपने अभियान का अंत 10 अंक के साथ सातवें स्थान पर रहते हुए किया।