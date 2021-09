जीता हुआ मैच पंजाब ने राजस्थान से 2 रनों से गंवाया, फैंस ने किए मजेदार ट्वीट्स

युवा तेज गेंदबाज कार्तिक त्यागी की आखिरी ओवर में चमत्कारी गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने यहां मंगलवार को दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आईपीएल 14 के कांटे के हाई स्कोरिंग मुकाबले में को दो रन से हरा दिया। > > राजस्थान रॉयल्स द्वारा दिए गए 20 ओवर में 186 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरे पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाजाें लोकेश राहुल (49) और (67) ने तूफानी पारियां खेली, जिसके चलते पूरे मैच में, यहां तक कि 19वें ओवर तक मैच पंजाब किंग्स के पक्ष में रहा, लेकिन मैच के 20वें और आखिरी ओवर में त्यागी की चमत्कारी गेंदबाजी ने पंजाब किंग्स से जीता जिताया मैच छीन कर राजस्थान के झोली में डाल दिया।



आखिरी ओवर में पंजाब को जीत के लिए महज चार रन चाहिए थे। त्यागी ने पहली दो गेंदों में एक रन दिया और तीसरी में सेट बल्लेबाज निकोलस पूरन को आउट कर दिया। इसके बाद पंजाब को तीन गेंदों में तीन रन की जरूरत थी। चौथी गेंद दीपक हुड्डा ने मिस कर दी और पांचवीं पर वह आउट हो गए। पंजाब को आखिरी गेंद पर तीन रन बनाने थे, लेकिन नए बल्लेबाज फैबियन एलन बीट हो गए और राजस्थान ने मैच जीत लिया। शानदार गेंदबाजी के लिए कार्तिक त्यागी को ‘ प्लेयर ऑफ द मैच ’ चुना गया।



राजस्थान ने इस जीत के साथ महत्वपूर्ण दो अंक हासिल किए हैं और वह अंक तालिका में छठे से पांचवें स्थान पर आ गया है। उसकी शीर्ष चार में आने की दावेदारी भी मजबूत हो गई है, जबकि पंजाब के लिए स्थिति और भी मुश्किल हो गई है। अंक तालिका में तो उसके स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन उसे टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जाने के लिए अगले पांचों मैच जीतने होंगे जो उसके लिए मुश्किल काम होगा। उसके अगले पांच मुकाबले क्रमश: सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, कोलकाता नाइट राइडर्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के साथ होने हैं।राजस्थान की इस अविश्वसनीय जीत और पंजाब की अविश्वसनीय हार पर ट्विटर पर कुछ ऐसे ट्वीट्स देखने को मिले।

Rajasthan vs Punjab is the final frontier of club T20s. It doesn't matter who plays in the XI, professionals or random people from the streets, both teams will try their hardest for 4 hours to lose the match. One team will succeed.



Its entertainment worth the money I pay. — Ashoka (@ABVan) September 21, 2021

Punjab has actually miraculously managed to lose the match to Rajasthan from winning position! They deserve Channi and Siddhu as their CM! #RRvsPBKS — Keh Ke Peheno (@coolfunnytshirt) September 21, 2021

Asli IPL aaj shuru hua hai #RRvPBKS — Sapan Verma (@sapanv) September 21, 2021

If haath to aya muh na laga had a face.. this is what Punjab fans must be feeling.. #PBKSvRR #RRvPBKS pic.twitter.com/oR12vcVR4p — ROFL-India (@ROFLIndia_) September 21, 2021

20 year old boys from Rajasthan are already married and paying school fees for thier 4 children. They can definitely handle pressure of a last over. #KartikTyagi — Sagar (@sagarcasm) September 21, 2021

राहुल और मयंक ने क्रमश: चार चौकों और दो छक्कों के सहारे 33 गेंदों पर 49 और सात चौकों और दो छक्कों की मदद से 43 गेंदों पर 67 रन की आतिशी पारी खेली। एडन मार्करम ने 20 गेंदों पर 26 और निकोलस पूरन ने 22 गेंदों पर 32 रन बनाए। राजस्थान की तरफ से त्यागी के अलावा चेतन सकारिया और राहुल तेवतिया ने एक-एक विकेट लिया। बल्लेबाजी में यशस्वी जैसवाल ने सर्वाधिक 49 और महिपाल लोमोड़ ने ताबड़तोड़ 43 रन बनाए। पंजाब किंग्स के अर्शदीप ने चार ओवर में पांच विकेट लेकर अपने आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मोहम्मद शमी ने भी तीन विकेट लिए।

पंजाब और राजस्थान की टीम जब भी आमने सामने होती है तो मैच बहुत रोमांचक हो जाता है। सांसे थाम देने वाले एक मैच में राजस्थान ने पंजाब को 2 रनों से हरा दिया।