हार्दिक के कमाल से जीती मुंबई, फिर भी क्रुणाल पर क्यों बन रहे हैं मीम्स

blaming England for creating the game of cricket pic.twitter.com/bn3bzXLUsU — Piyush (@PIkufied) September 26, 2021

Krunal pandya Shouting on Rohit Sharma for not dropping him from team. pic.twitter.com/zOri8fVsws —

(@Meme_Canteen) September 28, 2021

Krunal Pandya blaming Ambanis for buying him in auction for 8.8cr. #MIvRCB pic.twitter.com/5nD3QxENin — Sujal Gupta (@I_am_sujal_g) September 26, 2021

Krunal Pandya blaming himself for showing such a nice gesture and sportsmanship at the field. #MIvPBKS pic.twitter.com/NNoWnHJ0rh — शिवांश || (@Shivansh_here_) September 28, 2021

Krunal pandya blaming #hardikpandya for not giving him batting: pic.twitter.com/4ttRYw1noI — Yash Boharupi (@YashBoharupi) September 28, 2021

Krunal Pandya Shouting at himself for becoming a cricketer.

pic.twitter.com/Bkd2YPPUNa — ᴍᴏʜɪᴛ (@MohitRohitian) September 26, 2021

Krunal Pandya yelling at air resistance for not slowing the ball down after he's been hit for a 6.#KKRvMI pic.twitter.com/ySGUQRI5Cc — Not Daniel Alexander (@_UnrealDaniel) September 23, 2021

Krunal Pandya blaming the ball for not coming on his bat:#MIvsRCB pic.twitter.com/r6uvq7SGdq — Harshit Sharma (@Sharmajikaputtr) September 26, 2021

Krunal Pandya shouting at 3rd umpire for giving him run-out

#CSKvsMI pic.twitter.com/wS9T0IP36Y — Ansh Tiwari ♡ (@writeups_ansh) September 19, 2021

आउट ऑफ फॉर्म चल रहे आलराउंडर हार्दिक पांड्या की 40 रन की नाबाद विस्फोटक पारी की बदौलत मुंबई इंडियंस ने पंजाब किंग्स को मंगलवार को रोमांचक मुकाबले में एक ओवर शेष रहते छह विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को कायम रखा।हार्दिक पांड्या ने शुरुआत में मिले जीवनदान का फायदा उठाते हुए 30 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से नाबाद 40 रन की मैच विजयी पारी खेली।हालांकि कल के मैच के बाद सोशल मीडिया पर हार्दिक पांड्या की वाह वाही कम हुई और उनके बड़े भाई जो के लिए खेलते हैं, उन पर काफी मीम्स बने। ट्रोलर्स ने कुछ ऐसे मीम्स ट्विटर पर शेयर किए।यह काफी हैरत वाली बात है कि मेहनत छोटे भाई ने की और सुर्खियों में बड़ा भाई आया। क्रुणाल पांड्या की बात करें तो उन्होंने 24 रन देकर पंजाब किंग्स के सलामी बल्लेबाज मनदीप सिंह को 15 रन देकर पगबाधा आउट किया। हालांकि उनके छोटे भाई ने यह सुनिश्चित किया कि बड़े भाई को बल्लेबाजी ना करनी पड़े और हार्दिक ने अपने दम पर ही मैच खत्म कर दिया।वैसे यह प्रतिक्रिया क्रुणाल पांड्या ने काफी पहले एक फील्डर के मिसफील्ड पर दी थी और तब ही से उनकी यह प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई थी।सौरभ तिवारी (45) के आउट होने के बाद मुंबई के लिए चीजें मुश्किल नजर आ रही थीं। लेकिन पांड्या को पोलार्ड का अच्छा साथ मिला और दोनों ने पांचवें विकेट के लिए अविजित 45 रन जोड़कर मुंबई को एक ओवर शेष रहते जीत की मंजिल पर पहुंचा दिया। पांड्या ने पारी के 19वें ओवर में शमी पर दो चौके और आखिरी गेंद पर छक्का उड़ाते हुए मैच समाप्त कर दिया।