गेंदबाजी कर नहीं पा रहे, बल्लेबाजी में हो रहे फ्लॉप, क्या हार्दिक होंगे ड्रॉप?

चेन्नई:हार्दिक पांड्या एक बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं, अंतिम ओवरों में वह भारतीय टीम और में के लिए फिनिशर की भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसे हर बल्लेबाज के सामने बुरा फॉर्म आता है हार्दिक पांड्या के सामने भी बुरे फॉर्म की समस्या है।



हालांकि ऑलराउंडरों के पास गेंद का भी विकल्प रहता है अगर बल्ला नहीं चले तो वह गेंद से अपना कमाल दिखा सकते हैं और टीम में जगह बनाए रख सकते हैं। लेकिन कंधे में तकलीफ के चलते इस सीजन हार्दिक पांड्या एक भी ओवर नहीं डाल सके हैं, वहीं बल्लेबाजी में उनके हाल बुरे हैं।



बैंगलोर से होने वाले पहले मैच से लेकर पंजाब किंग्स से होने वाले पांचवे मैच में उनका बल्ला नहीं बोला है। आईपीएल 2021 के कुल 5 मैचों में हार्दिक सिर्फ 5 चौके लगा पाए हैं। उन्होंने इन मैचों में सिर्फ 36 रन बनाए हैं जिसमें से सर्वाधिक स्कोर 15 रन हैं। ऐसे में मुश्किल दौर से गुजर रही मुंबई इंडिन्यस उनको कब तक अपने साथ खिलाती रहेगी यह सवाल उठना लाजमी है।



Welcome Hardik Pandya(Strike rate-25)....we are pleased to see you in our Academy.#PBKSvMI #MIvPBKS pic.twitter.com/Wv2kVYXvo3 — Academy of Allrounders (@Allrndrs_acadmy) April 23, 2021

Hardik Pandya goes to bat

Mi coach After 2 minutes#MIvsKKR pic.twitter.com/JzqPgAi89R — Fabtober/Williamson fan (@fabtober) April 13, 2021





वहीं गेदंबाजी की बात करें तो वर्ष 2019 में हुई पीठ की सर्जरी से वापसी करने के बाद हार्दिक अब उतनी गेंदबाजी नहीं करते जितनी वह किया करते थे।हार्दिक ने पिछले महीने इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 श्रृंखला के दौरान नियमित रूप से गेंदबाजी की थी और फिर उनके कार्यभार प्रबंधन के तहत उन्होंने तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के दौरान एक बार ही गेंदबाजी की थी।





गेंदबाजी की कमी महसूस होती है, लेकिन यह मेरी बल्लेबाजी पर दबाव नहीं डाल रही : हार्दिक पंड्या





भारत और मुंबई इंडियंस के स्टार आल राउंडर हार्दिक पंड्या ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें अपनी गेंदबाजी की कमी महसूस होती है, पर वह मौजूदा (आईपीएल) में कंधे की चोट के कारण ऐसा नहीं कर पा रहे हैं लेकिन इससे उनकी बल्लेबाजी पर दबाव नहीं बढ़ रहा है।मुंबई इंडियंस के कोच महेला जयवर्धने कह चुके हैं कि हार्दिक ने कंधे की चोट के कारण अभी तक आईपीएल में गेंदबाजी नहीं की है।





हार्दिक ने शुक्रवार को यहां मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच मैच शुरू होने से पहले कहा, ‘‘मुझे अपनी गेंदबाजी की कमी महसूस होती है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इससे मेरी बल्लेबाजी पर दबाव बढ़ रहा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी बतौर आल राउंडर खेला हूं और मैं सीख रहा हूं कि इससे किस तरह से निपटा जाये और मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाये।

रोहित शर्मा ने पहले मैच में 49 रन बनाने वाले क्रिस लिन को एक मैच के बाद ही ड्रॉप कर दिया था। पांड्या की जगह पर वह खेल सकते हैं, लेकिन रोहित यह कड़ा फैसला लेते हैं या नहीं यह देखने वाली बात होगी। पांड्या की विफलता के कारण ही मुंबई इस टूर्नामेंट में अब तक पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रही है।हार्दिक के इस बुरे फॉर्म के कारण सोशल मीडिया पर उनका मजाक भी खूब उड़ा है।