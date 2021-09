दिल्ली, हैदराबाद और पंजाब ने घोषित किए वोक्स, बेयरेस्टो और मलान के रिप्लेसमेंट

Just a look at what the newest addition to our pace battery, Ben Dwarshuis can do with the ball in hand #YehHaiNayiDilli #IPL2021 pic.twitter.com/u5t7Gw9Mlz — Delhi Capitals (@DelhiCapitals) September 13, 2021

The explosive Caribbean is now a #Riser!



Sherfane Rutherford will replace Jonny Bairstow in our squad for the second phase of #IPL2021 #OrangeArmy #OrangeOrNothing — SunRisers Hyderabad (@SunRisers) September 11, 2021



vich tuhadda swaagat hai!



Welcoming our newest

Aiden Markram who will replace Dawid Malan for the remainder of the season! #SaddaPunjab #IPL2021 #PunjabKings — Punjab Kings (@PunjabKingsIPL) September 11, 2021

दिल्ली कैपिटल्स ने 19 सितंबर से शुरू होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के दूसरे चरण के लिए ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज बेन ड्वारशुइस को की जगह टीम में शामिल किया है।बायें हाथ के 27 साल के तेज गेंदबाज ड्वारशुइस ने अभी तक राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व नहीं किया है। उन्होंने सात लिस्ट ए मैचों में 12 और 82 टी20 मैचों में 100 विकेट लिये है।वह लिस्ट ए क्रिकेट में न्यू साउथ वेल्स जबकि बिग बैश लीग (टी20 टूर्नामेंट) में सिडनी सिक्सर्स के लिए खेलते है। वह इस लीग में सबसे अधिक विकेट लेने वालो की सूची में छठे स्थान पर है। उन्होंने 69 मैचों में 85 विकेट लिये है।वह इससे पहले किंग्स इलेवन पंजाब (अब पंजाब किंग्स) टीम का हिस्सा रह चुके है। दिल्ली की फ्रेंचाइजी ने सोमवार को कहा कि वह जल्द ही यूएई में टीम के बायो-बबल में शामिल होंगे।वोक्स इंग्लैंड टीम के अपने साथी खिलाड़ियों जॉनी बेयरस्टो (सनराइजर्स हैदराबाद) और (पंजाब किंग्स) के साथ व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए आईपीएल के दूसरे चरण से हट गए थे। ये तीनों खिलाड़ी भारत के खिलाफ हाल ही में समाप्त हुई टेस्ट श्रृंखला का हिस्सा थे।दिल्ली कैपिटल्स की टीम आठ मैचों में 12 अंक के साथ मौजूदा सत्र की तालिका में शीर्ष पर है।इसके अलावा जॉनी बेरेस्टो की जगह पर सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल के बचे हुए हिस्से के लिए श्रीफेन रदरफोर्ड को जोड़ा है। कैरेबियन प्रीमियर लीग में उन्होंने 40 की औसत और 136 की स्ट्राइक रेट से 7 मैचों में 201 रन बनाए थे।इससे पहलेदुनिया के नंबर एक टी20 बल्लेबाज मलान ने इस साल की शुरुआत में किंग्स के साथ आईपीएल में पदार्पण किया था। पंजाब किंग्स ने उनकी जगह टीम में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज एडेन मार्कराम को शामिल किया है।पंजाब किंग्स ने ट्वीट कर उनका स्वागत किया, मार्करम का भी आईपीएल में यह पहला सत्र होने वाला है।