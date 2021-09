IPL 2021 के सबसे महंगे खिलाड़ी ने लुटा दिए 4 ओवरों में 50 रन , जमकर उड़ा मजाक

Professor Lungi Ngidi welcomes at the Dinda Academy

18 फरवरी को ने दक्षिण अफ्रीका के आलराउंडर को राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल नीलामी में जैसे ही 16.25 करोड़ रुपए की हैरतअंगेज कीमत पर खरीदा वैसे ही मोरिस आईपीएल नीलामी के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे।मोरिस ने भारत के युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्हें दिल्ली डेयरडेविल्स (अब दिल्ली कैपिटल्स) ने 2015 की नीलामी में 16 करोड़ रुपये में खरीदा था।मोरिस इसके साथ ही आईपीएल के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए थे। राॅयल चैलेंजर्स बेंगलुुर के कप्तान विराट कोहली को 17 करोड़ रुपए की कीमत मिलती है। इससे पहले वह रॉयल चैलेंजर्स बैंगलूरू का हिस्सा थे।आईपीएल 2020 में मोरिस की कीमत 6.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें इस बार10 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ था। लेकिन इस रकम के स्तर तक का खेल क्रिस मोरिस राजस्थान के लिए नहीं दिखा सके हैं।उल्टा बैंगलोर से हुए मुकाबले में तो उन्होंने 4 ओवर में 50 रन लुटा दिए। इससे पहले बल्लेबाजी में भी वह कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके। अंतिम ओवरों में उन्होंने 11 गेंदो पर 2 चौकों की मदद से 14 रन बनाए।16.25 करोड़ की कीमत में लिए मॉरिस को लेकर अब राजस्थान अपना सिर तो धुन ही रहा है और क्रिस मोरिस की ट्रोलिंग भी ट्विटर पर शुरु हो गई है। फैंस ने कुछ ऐसे ट्वीट्स किए।वैसे तो क्रिस मॉरिस का आईपीएल 2021 का पहला भाग भी कुछ खास नहीं था लेकिन दूसरा भाग तो और ज्यादा बदत्तर जा रहा है। उन्होंने पहले 47 रन देकर फिर 3 ओवर में 27 रन देकर और कल बैंगलोर के खिलाफ 50 रन देकर कोई विकेट नहीं लिया।वहीं बल्ले से भी क्रिस मॉरिस का प्रदर्शन खराब रहा है उन्होंने कुल 10 मैचों में 67 रन बनाए हैं। इसमें से लगभग आधे रन उन्होंने दिल्ली से होने वाले मैच में बनाए थे जिसमें उन्होंने अंत में 36 रन बनाकर टीम को पहली जीत का स्वाद चखाया था।