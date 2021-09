डीविलियर्स के आउट होते साथ ही जूनियर AB ने गुस्से में मारा हाथ और चोटिल किया खुद को (वीडियो)

#RCBvsMI @ABdeVilliers17



When Daddy came from market and forgot to bring chocolate for me.... pic.twitter.com/ggX2etpACx — MEME_KUDI (@Meme_Kudi) September 26, 2021

The youngstar is so much concerned about his father's performance. — Ashim Biswas (@ashim73) September 27, 2021

Absolutely spontaneous. And understandable. It also proves that just like champion parents expections from their children, even champion children's expections from champion parents count. Worth noticing and understanding. — Atul Vaishnav (@AtulVai43808286) September 26, 2021

That's called passion about cricket and his Papa. — Dinesh Thakur (@DineshT91377462) September 27, 2021

Thotda ruko mister 360 second

Abhi time hai thumhate pass — Ashish Patel (@AshishP40761721) September 27, 2021

के खिलाफ के बल्लेबाज छह गेंदों में 11 रन ही बना सके और 19वें ओवर की चौथी गेंद पर आउट हुए। बुमराह ने डिविलियर्स को पवेलियन भेजा। डिविलियर्स बैंगलोर के अंतिम ओवरों के दौरान पिच पर उतरे थे। इस कारण वह जल्दी रन बनाने के चक्कर में अपना विकेट गंवा बैठे।एबी डिविलियर्स पूरी तरह लय में नजर आ रहे थे। उन्होंने 17वें ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर छक्का और चौका जड़ कर अपने इरादे जता दिए। लेकिन नॉटआउट रहने से ज्यादा बैंगलोर के लिए तेजी से रन बनाना उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था।उनके आउट होने के बाद उनका छोटा बेटा अपने पापा का विकेट सहन नहीं कर पाया और उसने सामने रखी कुर्सी पर जोर से हाथ देकर मारा। इस कारण जूनियर एबी अपना हाथ भी चोटिल कर बैठा यह देख उनकी मां डेनियल ने अपने बच्चे को रोका लेकिन वह अपना हाथ चोटिल कर बैठा था।जब एबीडिवलियर्स क्रीज पर आए थे तो उनकी पत्नी और उनका बच्चे ने तालियां बजा कर उनका पिच पर स्वागत किया था लेकिन जैसे ही बुमराह की गेंद पर विकेटकीपरक्विंंटन डि कॉक ने उनका कैच पकड़ा तो दर्शक दीर्घा में बैठा उनका बच्चा नाराज हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ।इस नाराजी का एक कारण यह भी हो सकता है कि एबी डीविलियर्स का आईपीएल 2021 का दूसरा भाग अब तक निराशाजनक जा रहा है। उन्होंने पिछले 3 मैचों में 0, 12 और 11 रनों का स्कोर बनाया है। इस वीडियो पर फैंस के कुछ ऐसे कमेंट्स आए।हालांकि एक मैच को छोड़ दे तो उनको बल्लेबाजी क्रम में कप्तान विराट कोहली ने काफी नीचे भेजा। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के फैंस ने इस निर्णय की आलोचना भी की कि क्यों डिविलियर्स जैसे खिलाड़ी को नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजा जा रहा है।कुल मैचों का आंकडां देखे तो एबी का प्रदर्शन उतना खराब भी नहीं है। उन्होंने 10 मैचों में 32 की औसत से 230 रन बनाए हैं। उन्होंने 2 अर्धशतक बनाए हैं और 76 नाबाद अब तक का इस सीजन में उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर रहा है।