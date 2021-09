रोहित शर्मा को कोलकाता के खिलाफ खेलना है बेहद पसंद , पूरे किए 1000 IPL रन

1000 runs against a single franchise. Rohit the 1st man to do it. #MIvKKR pic.twitter.com/1633fPjDvJ — ً (@trolee_) September 23, 2021

His presence on the field means a lot to us

Love you RO @ImRo45 pic.twitter.com/onpiG20sb9 — BANG ROHIT HATERS (@BangRohitHaters) September 23, 2021

Shahrukh Khan she said.

I replied.



She said "what?"

"Both own KKR" I replied.



And guess what?

I'm still single — ʜᴀʀꜱʜ (@HarshRo45__) September 23, 2021

रोहित शर्मा के लिए पिछले मैच में नहीं खेल पाए थे। लेकिन आज के खिलाफ पहली ही गेंद पर उन्होंने चौका मारकर पारी का आगज किया और कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 100 चौके मारने वाले इकलौते बल्लेबाज बन गए।यही नहीं एक और रिकॉर्ड उन्होंने बनाया। 18 रन बनाते साथ ही वह कोलकाता के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। यह पहला मौका है जब किसी बल्लेबाज ने एक फ्रैंचाइजी के खिलाफ 1000 आईपीएल रन पूरे किए हों।आंकड़ो के लिहाज से देखें तो यह पता चलता है कि रोहित शर्मा को कोलकाता की गेंदबाजी खासी भाती है। उनसे नीचे हैदराबाद के बल्लेबाज डेविड वॉर्नर ने पंजाब किंग्स के खिलाफ 943 रन बनाए हैं। उन्होंने कोलकाता के खिलाफ भी 915 रन बनाए हैं।वहीं विराट कोहली ने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 905 रन बनाए हैं। विराट के पास भी दिल्ली के खिलाफ 1000 रन बनाने का मौका रहेगा लेकिन इसके लिए उन्हें एक बड़ी पारी खेलनी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने चेन्नई के खिलाफ भी 895 रन बनाए हैं।रोहित शर्मा के फैंस ने इस पर उनको ट्विटर पर बधाई दी और कुछ मजेदार ट्वीट्स किए।खबर लिखे जाने तक वह 30 रन बना चुके थे।