धोनी के इस फैसले से स्टार धावक योहान ब्लेक भी नाराज, पूछा- वॉटसन को क्यों नहीं दी बॉल

Ok everyone I get that Bravo was injured but I still wouldn't have bowled Jadeja when you have Shane Watson on the field that can bowl a heavy ball. — Yohan Blake (@YohanBlake) October 17, 2020

When you are in love and passionate about cricket it doesn't matter which team is playing. I support everyone! To all my Indian people, I love you all but I still would have bowled Shane Watson. — Yohan Blake (@YohanBlake) October 17, 2020

शारजाह। दिल्ली कैपिटल्स की में शनिवार को पर रोमांचक जीत के बाद जमैका में बैठे स्टार फर्राटा धावक ने रविंद्र जडेजा से अंतिम ओवर कराने के महेंद्र सिंह धोनी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछले काफी समय में यह उनका सबसे बदतर फैसला है। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ब्रावो चोटिल था फिर भी जडेजा की जगह गेंद वॉटसन को सौंपी जा सकती थी।ब्लेक ने ट्विटर पर पोस्ट वीडियो में पूछा, ‘मुझे लगता है कि लंबे समय में यह धोनी का सबसे बदतर फैसला है। धोनी, अंतिम ओवर जडेजा से कराना खराब फैसला था। ब्रावो को क्या हुआ था?’विश्व चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ के सबसे कम उम्र के चैंपियन ब्लेक ने ट्वीट किया, ‘खराब, बेहद खराब पसंद महेंद्र सिंह धोनी। आप बायें हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ जडेजा से गेंदबाजीं नहीं करा सकते।‘ब्लेक को हालांकि बाद में अहसास हुआ कि ब्रावो चोटिल थे। वेस्टइंडीज के इस आलराउंडर को ग्रोइन में चोट लगी और वह कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए टूर्नामेंट से बाहर हो सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद ब्लेक अंतिम ओवर जडेजा से कराने के पक्ष में नहीं थे। दिल्ली की टीम को अंतिम ओवर में जीत के लिए 17 रन बनाने थे जो उसने एक गेंद शेष रहते बना लिए।ब्लेक ने कहा कि मुझे पता चला कि ब्रावो चोटिल था लेकिन मैं फिर भी जडेजा को गेंद नहीं दूंगा जबकि मैदान पर शेन वाटसन मौजूद है। आस्ट्रेलिया के अनुभवी खिलाड़ी वाटसन हालांकि पिछले कुछ वर्षों से बल्लेबाज के रूप में ही खेल रहे हैं।ब्लेक ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि जब हम खेल को इतना अधिक प्यार करते हैं तो ऐसा ही होता है। भारत के सभी लोगों को मेरा प्यार। क्रिकेट के खेल का समर्थन करते रहिए और लुत्फ उठाते रहे जिससे हम इतना प्यार करते हैं।