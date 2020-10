दिल्ली कैपिटल्स ने चेन्नई सुपरकिंग्स को 5 विकेट से हराया, शिखर धवन का धमाकेदार शतक

शारजाह। सलामी बल्लेबाज (Shikhar Dhawan) ने तीन जीवनदान का फायदा उठते हुए (IPL) में पहली शतकीय पारी खेलकर (Chennai Super Kings) के खिलाफ शनिवार को यहां (Delhi Capitals) को 5 विकेट की शानदार जीत दिलाई।

धवन ने 58 गेंद की नाबाद पारी में 101 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली की टीम नौ मैच में 14 अंक के साथ तालिका में पहले स्थान पर पहुंच गई। चेन्नई ने 5 विकेट पर 179 रन बनाए थे जिसके जवाब में दिल्ली ने एक गेंद बाकी रहते 5 विकेट पर 185 रन बनाकर मैच अपने नाम किया।

दिल्ली को आखिरी 2 ओवर में 21 रन बनाने थे, लेकिन सैम कुरेन ने 19वें ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और एलेक्स कैरी (4) का विकेट चटका मैच रोमांचक बना दिया।

ड्वेन ब्रावो चोटिल होने के कारण मैदान में नहीं थे, ऐसे में कप्तान महेन्द्र सिंह धोनी ने आखिरी ओवर में जडेजा को गेंद थमाई जिनके खिलाफ अक्षर पटेल ने 3 छक्के लगाकर दिल्ली की जीत पक्की कर दी। उन्होंने पांच गेंद में नाबाद 21 रन बनाए जिससे दिल्ली ने मौजूदा सत्र में लक्ष्य का पीछा करते हुए पहली जीत दर्ज की।

धवन ने तीन जीवनदान का फायदा उठाते हुए अपनी शतकीय पारी में 14 चौके और एक छक्का लगाया। उन्हें पहला जीवनदान सातवें ओवर में जडेजा की गेंद पर मिला जब दीपक चाहर ने कैच टपका दिया। इसके बाद 10वें ओवर में जब वे 50 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे तब ब्रावो की गेंद पर धोनी ने उनका मुश्किल कैच छोड़ दिया। उन्हें तीसरा जीवनदान रायुडु ने 16वें ओवर में शार्दुल ठाकुर की गेंद पर कैच छोड़कर दिया। इस समय वे 80 रन पर खेल रहे थे।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली की टीम को दीपक चाहर ने पारी की गेंद ही पृथ्वी शॉ को खाता खोले बगैर पवेलियन भेजा। धवन पर हालांकि जिसका ज्यादा असर नहीं हुआ और उन्होंने दूसरे ओवर में कुरेन के खिलाफ दो चौके लगाए।

अजिंक्य रहाणे एक बार लय हासिल करने में नाकाम रहे और चौथे ओवर की पहली गेंद पर चाहर का दूसरा शिकार बने। प्वाइंट पर कुरेन ने शानदार कैच लपक कर 10 गेंद में उनकी आठ रन की पारी का अंत किया। इसी ओवर में शेन वॉटसन ने श्रेयस अय्यर को रन आउट करने का मौका गंवा दिया। उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए शार्दुल ठाकुर की गेंद पर पारी का पहला छक्का जड़ा।

धवन ने 10वें ओवर में ब्रावो की गेंद पर एक रन लेकर 29 गेंद में अपना अर्द्धशतक पूरा किया। अय्यर हालांकि 23 गेंद में 23 रन बनाकर ब्रावो की गेंद पर डुप्लेसिस को कैच दे बैठे। उन्होंने धवन के साथ तीसरे विकेट के लिए 68 रन की साझेदारी की।

इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्कस स्टोइनिस ने कर्ण शर्मा की गेंद पर छक्का और चौका लगाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। वे 14 गेंद में 24 रन बनाकर ठाकुर का शिकार बने।

इससे पहले फाफ डुप्लेसिस (58) की अर्द्धशतकीय पारी के बाद आखिरी ओवरों में अंबाती रायुडु और जडेजा की ताबड़तोड़ पारी से चेन्नई सुपरकिंग्स ने चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया।

चेन्नई के बल्लेबाजों ने आखिरी 5 ओवर में 67 रन जोड़े जिसमें जडेजा ने 13 गेंद में चार छक्के की मदद से नाबाद 33 और रायुडु ने 25 गेंद में चार छक्के और एक चौका की मदद से नाबाद 45 रन बनाए। दोनों ने सिर्फ 21 गेंद में 50 रन की साझेदारी की।

