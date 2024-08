क्या मंकीपॉक्स हिंद-प्रशांत क्षेत्र को भी अपनी चपेट में ले लेगा?

Will monkeypox affect the Indo-Pacific region as well : कभी माना जाता था कि मंकीपॉक्स (Monkeypox) की बीमारी मुख्य रूप से अफ्रीका तक ही सीमित है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में स्वीडन, पाकिस्तान और फिलीपीन में भी एमपॉक्स (जिसे पहले मंकीपॉक्स के नाम से जाना जाता था) के मामले सामने आए हैं।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने पिछले सप्ताह कहा था कि एमपॉक्स के मामलों में हालिया वृद्धि के कारण इसे अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया जाना चाहिए। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, एमपॉक्स के वायरस का तेजी से प्रसार हो रहा है तथा स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव पड़ने की आशंका है। पिछली बार ऐसा जुलाई 2022 में हुआ था।

विशेष चिंता की बात यह है कि परीक्षण से पता चला है कि स्वीडन में पाया गया मामला वायरस के अधिक घातक क्लेड 1बी उपप्रकार से संक्रमण का है। यह पहली बार है जब अफ्रीका के बाहर इस प्रकार का उप स्वरूप पाया गया है। अभी यह कहना मुश्किल है कि हिंद-प्रशांत में एमपॉक्स के मामले बढ़ेंगे।

हालांकि डब्ल्यूएचओ इस बात पर जोर दे रहा है कि हम इस वायरस और इसके फैलने के तरीके के बारे में कोविड-19 से कहीं अधिक जानते हैं। एमपॉक्स एक संक्रामक रोग है जो मंकीपॉक्स वायरस से होता है। यह ऑर्थोपॉक्सवायरस वायरस समूह से संबंधित है। इस वायरस के परिवार में वैरियोला वायरस भी शामिल है, जो चेचक का कारण बनता है।

मनुष्यों में एमपॉक्स का पहला रिकॉर्ड किया गया मामला 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सामने आया था। तब से एमपॉक्स को दो प्राथमिक समूहों में वर्गीकृत किया गया है : क्लेड 1, जिसे पहले मध्य अफ्रीकी उपस्वरूप के रूप में जाना जाता था, जो अधिक घातक है। दूसरे को क्लेड 2 के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिसे पहले पश्चिमी अफ्रीकी उपस्वरूप के रूप में जाना जाता था, जो आमतौर पर कम गंभीर है।

ऐतिहासिक रूप से एमपॉक्स के मामले अफ्रीका के बाहर दुर्लभ थे, लेकिन विभिन्न देशों में इसके संक्रमण के मामले मई 2022 में बढ़ने लगे। इसके बाद इस वर्ष फिर वृद्धि हुई है, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में मामलों की संख्या से पता चलता है। मंकीपॉक्स वायरस का प्रसार कई प्राथमिक तरीकों से होता है, जिसमें मानव-से-मानव के बीच संक्रमण सबसे महत्वपूर्ण है।

इस संक्रमण में आमतौर पर संक्रमित व्यक्ति के घावों या शारीरिक तरल पदार्थों के साथ सीधा संपर्क शामिल होता है, खासकर अंतरंग संबंध के दौरान। लंबे समय तक आमने-सामने संपर्क के दौरान श्वसन की बूंदें भी संक्रमण का कारण बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त, फोमाइट्स (दूषित सतहें) वायरस के लिए वाहक के रूप में काम कर सकती हैं।

जानवरों से इंसानों में संक्रमण एक गंभीर अवस्था है, जो अक्सर संक्रमित जानवरों, जैसे कि कुतरने वाले जानवरों या गैर-मानव प्राइमेट के साथ सीधे संपर्क के माध्यम से होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां ‘बुशमीट’ का सेवन किया जाता है। गर्भावस्था के दौरान मां से भ्रूण में ऊर्ध्वाधर संक्रमण का भी दस्तावेजीकरण किया गया है।

एमपॉक्स के लक्षणों में बुखार, लिम्फैडेनोपैथी (सूजन या बढ़े हुए लिम्फ नोड्स) और विशिष्ट त्वचा के घाव जैसे लक्षण शामिल हैं। अभी के लिए एक अच्छी बात यह है कि एमपॉक्स वाले लोग केवल तभी बीमारी फैला सकते हैं जब उनमें लक्षण दिख रहे हों। यद्यपि एमपॉक्स चेचक की तुलना में कम घातक है, फिर भी यह विशेष रूप से कमजोर आबादी के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

हालिया प्रकोप और वैश्विक प्रतिक्रिया

गैर-स्थानिक क्षेत्रों में एमपॉक्स के मामले सामने आने से सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारियों के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश संभावित मामलों की निगरानी और प्रकोप को रोकने के लिए निगरानी और सार्वजनिक स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। चीन ने पिछले सप्ताह घोषणा की कि वह अगले छह महीनों तक एमपॉक्स के लिए देश में प्रवेश करने वाले लोगों और सामानों की निगरानी करेगा।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एमपॉक्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने से रोग के तेजी से फैलने की आशंका से निपटने की जरूरत को बल मिलता है, विशेष रूप से चेचक के टीकाकरण कार्यक्रम समाप्त होने के कारण कम प्रतिरक्षा वाली आबादी में।

ऑस्ट्रेलिया में ऑर्थोपॉक्सवायरस के विरुद्ध व्यापक प्रतिरक्षा का अभाव है, ऐसे में देश में एमपॉक्स के प्रवेश के जोखिम को कम करने के लिए सतर्कता आवश्यक है, विशेष रूप से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से संक्रमण पहुंचने के मामले में। हिंद-प्रशांत क्षेत्र अतीत में एमपॉक्स से सबसे कम प्रभावित क्षेत्रों में से एक रहा है, लेकिन इसकी अंतर्संबद्धता और विभिन्न स्वास्थ्य देखभाल क्षमताओं के कारण यदि वायरस अनियंत्रित रूप से फैलता है तो इसे भारी खतरों का सामना करना पड़ सकता है।

स्वीडन में क्लेड 1 की उपस्थिति से संकेत मिलता है कि वायरस आसानी से सीमाओं को पार कर सकता है, जिससे कम मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे वाले देशों के लिए खतरा पैदा हो सकता है।

वर्तमान उपचार विकल्प

एमपॉक्स के लिए टीकाकरण की रणनीति इसके दो प्राथमिक उपस्वरूपों, क्लेड 1 और क्लेड 2 के बीच काफी भिन्न है, जो विषाणु, संचरण गतिशीलता और प्रकोप संदर्भों में भिन्नता के कारण है। क्लेड 1 मध्य अफ्रीका में सीमित है। इसमें ऐतिहासिक रूप से मृत्यु दर 10 प्रतिशत तक है और यह मुख्य रूप से पशु से मानव में फैलता है जबकि सीमित प्रसार मानव-से-मानव के बीच है।

इसके विपरीत, क्लेड 2, विशेष रूप से उप प्रकार क्लेड 2ए और 2बी, में मृत्यु दर लगभग 3.6 प्रतिशत या इससे कम है और यह 2022 में शुरू हुए वैश्विक प्रकोप के लिए जिम्मेदार था। यह मुख्य रूप से मानव संपर्क के माध्यम से फैलता है, विशेष रूप से यौन संबंध बनाने से।

क्लेड 1 के संक्रमण से निपटने के लिए टीकाकरण स्थानिक क्षेत्रों में उच्च जोखिम वाली आबादी को लक्षित करते हैं। जेवाईएनएनईओएस और एसीएएम2000 जैसे टीके मूल रूप से चेचक के लिए विकसित किए गए थे, जिनसे क्लेड 1 एमपॉक्स के विरुद्ध सुरक्षा मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसके विशिष्ट असर से जुड़े आंकड़े सीमित हैं।

यहां से हम कहां जाएंगे?

वर्तमान वैश्विक एमपॉक्स प्रकोप ने कोविड-19 महामारी से सीखे गए महत्वपूर्ण सबक को रेखांकित किया है, विशेष रूप से संचार, समानता और तैयारी के क्षेत्रों में। प्रभावी प्रतिक्रियाओं के लिए विश्वास का निर्माण करने और बीमारी को लेकर सामाजिक वर्जना को कम करने के लिए स्पष्टसहानुभूतिपूर्ण संचार की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से हाशिए पर पड़े समुदायों के बीच जो प्रकोप से असमान रूप से प्रभावित होते हैं।

मामले की पहचान, संक्रमित के संपर्क में आए लोगों का पता लगाना और उनका पृथकवास सहित तेजी से रोकथाम के उपाय, प्रसार को प्रबंधित करने में आवश्यक साबित हुए हैं, जो कोविड से निपटने की सफल रणनीतियों को दर्शाते हैं। कोविड महामारी ने सूचना प्रसार के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और संसाधनों तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डाला है।

टीकों का भंडारण करने तथा उनका समान वितरण सुनिश्चित करने की आवश्यकता स्पष्ट हो गई है, जैसा कि इस एमपॉक्स प्रकोप के दौरान पहले से ही सामने आई चुनौतियों से देखा जा सकता है। इस समय सबसे प्रभावी रणनीति यह है कि अफ्रीका में एमपॉक्स टीके भेजे जाएं, ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके। (360इंफो)

