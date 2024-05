UAE में 2 सप्ताह बाद फिर खराब हुआ मौसम, कई उड़ानें रद्द लोगों से ऐहतियात बरतने का आग्रह

Weather worsens again in UAE after 2 weeks : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में गुरुवार को भारी बारिश और आंधी के कारण कई अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गईं। इससे 2 सप्ताह पहले दुबई (Dubai) में आए अभूतपूर्व तूफान के चलते कई दिन तक जन-जीवन अस्त व्यस्त रहा था। बुधवार को देश के राष्ट्रीय आपात संकट एवं आपदा मोचन प्राधिकरण (एनसीईएमए) ने हालात से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दीं।





लोगों से ऐहतियात बरतने का आग्रह : हालांकि इन बारिश के पिछले महीने हुई अभूतपूर्व बारिश की तुलना में कम गंभीर रहने का अनुमान है, लेकिन फिर भी लोगों से ऐहतियात बरतने का आग्रह किया गया है। इससे पहले 14-15 अप्रैल को भीषण बारिश के चलते अरब प्रायदीप के क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुए थे। इस दौरान दुबई में 1949 के बाद से सबसे अधिक बारिश हुई थी।





कई उड़ानें रद्द : दुबई की 'एमिरेट्स एयरलाइन' ने संयुक्त अरब अमीरात में खराब मौसम के कारण गुरुवार को कई उड़ानें रद्द करने की घोषणा की। दुबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (डीएक्सबी) पर आवाजाही कम हो गई है। एमिरेट्स ने एक बयान में कहा कि 2 मई को दुबई हवाई अड्डे पर यात्रियों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि उड़ानें पुनर्निर्धारित की गई हैं।(भाषा)(फ़ाइल चित्र)

Edited by: Ravindra Gupta