अमेरिका और यूक्रेन ने आर्थिक समझौते पर किए हस्ताक्षर, खनिज संसाधनों तक अमेरिका की होगी पहुंच

US-Ukraine Economic Agreement: अमेरिका और यूक्रेन (US and Ukraine) ने बुधवार को एक ऐतिहासिक आर्थिक समझौते की घोषणा की जिससे यूक्रेन को अमेरिकी सैन्य एवं आर्थिक मदद (US military and economic aid) के एवज में उसके खनिज संसाधनों तक अमेरिका की पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। कई हफ्तों तक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) के दबाव के बाद दोनों देशों के बीच यह समझौता हुआ है, जहां अमेरिका यूक्रेन को रूसी आक्रमण को रोकने में मदद के लिए अरबों डॉलर की सैन्य और आर्थिक सहायता देने के एवज में क्षतिपूर्ति की मांग कर रहा है।

ट्रंप ने जेलेंस्की की आलोचना की : यह घोषणा युद्ध के ऐसे समय में हुई है, जब ट्रंप रूस और यूक्रेन के नेताओं के साथ इस युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं और इस लड़ाई के लंबा खिंचने से निराश भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की आलोचना की है और कहा है कि उनकी नीतियों के कारण युद्ध लंबा खिंच रहा है और निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। उन्होंने यूक्रेन पर घातक हमले को रोकने संबंधी बातचीत को जटिल बनाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भी आलोचना की है। ट्रंप ने शनिवार को पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार के मौके पर जेलेंस्की से मुलाकात की।

समझौता होने के बारे में जानकारी दी : यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री यूलिया स्विरीडेन्को ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में समझौता होने के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका के साथ मिलकर एक कोष बना रहे हैं, जो हमारे देश में वैश्विक निवेश को आकर्षित करेगा। दोनों पक्षों ने समझौते के बारे में केवल सामान्य जानकारी दी, लेकिन उम्मीद है कि इससे अमेरिका को देश के बहुमूल्य दुर्लभ खनिजों तक पहुंच मिल जाएगी जबकि रूस के साथ जारी युद्ध में कीव को अमेरिकी समर्थन मिलते रहने की उम्मीद है। इस समझौते पर यूक्रेन की संसद की मुहर जरूरी होगी और इसी के बाद यह प्रभावी होगा।

प्रधानमंत्री डेनिस श्म्यहाल ने यूक्रेन में एक टेलीविजन संदेश में कहा कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था मंत्री और उप प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीदेन्को समझौते को अंतिम रूप देने में मदद करने के लिए बुधवार को वॉशिंगटन पहुंचीं थीं। यूक्रेन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम जाहिर नहीं होने की शर्त पर बताया कि समझौते का मुख्य भाग तय हो चुका है, फिर भी बाधाओं को दूर करना बाकी है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के लिए यह समझौता भविष्य में अमेरिकी सैन्य सहायता तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।(भाषा)

