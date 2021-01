वॉशिगटन। अमेरिकी संसद पर हुए हमले के बाद सोशल नेटवर्किंग साइट ने अमेरिकी राष्‍ट्रपति को बड़ा झटका देते हुए उनका अकाउंट हमेशा के लिए बंद कर दिया। ट्विटर ने कहा कि ऐसी हिंसा दोबारा न हो, इसके लिए अकाउंट को सस्पेंड किया गया।

अमेरिका में निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हजारों समर्थकों ने बुधवार को कैपिटल भवन (अमेरिकी संसद भवन) पर हमला किया और पुलिस से भिड़ गए। इस घटना में 4 लोग मारे गए थे।

इस हिंसा के बाद ट्विटर ने ट्रंप का अकाउंट 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। इतना ही नहीं उनके ट्विटर अकाउंट से कई ट्वीट हटा दिए गए थे। हालांकि अब ट्विटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्विटर अकाउंट को पूरी तरह से ही सस्पेंड कर दिया है।

