ट्रेन हाईजैक में मौत का आकंड़ा सैकड़ों में? पाकिस्तान सरकार ने क्वेटा भेजे 200 से ज्यादा ताबूत

government sent more than 200 coffins to Quetta: पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैक को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि मृतकों का आंकड़ा 200 से ज्यादा हो सकता है। दरअसल, यह आंकड़ा इसलिए सामने आया है क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा भेजे हैं। घटनास्थल क्वेटा से करीब 100 किलोमीटर दूर बोलान में है। अत: मृतकों का आंकड़ा अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकता है। हालांकि आधिकारिक रूप से मृतकों के आंकड़े की पुष्टि नहीं हुई है।

रेलवे सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि सरकार ने 200 से ज्यादा ताबूत क्वेटा भेजे हैं, जहां से उन्हें बोलान भेजा जा रहा है। बताया जा रहा है कि पहली खेप में 90 ताबूत बोलान भेजे जा चुके हैं। इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया था कि 155 यात्रियों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि अब भी 100 से ज्यादा या‍त्री बलूच आतंकियों के कब्जे में हैं। वहीं, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने 30 पाकिस्तानी सैनिकों को मारने का दावा किया था।

बंधकों के बीच बैठे हैं सुसाइड बॉम्बर्स : पाकिस्तानी सेना के लिए बंधकों को बचाना काफी मुश्किल हो गया है, क्योंकि बंधकों के बीच बीएलए ने आत्मघाती हमलावरों को भी बैठा दिया है। इसलिए सेना को डर है कि कहीं सुसाइड बॉम्बर्स खुद को न उड़ा लें, जिससे बंधकों की भी मौत हो जाए। रिपोर्टों के अनुसार, एक मुक्त कराए गए यात्री ने हाइजैक ट्रेन से सुरक्षित निकाले जाने के लिए सुरक्षआ बलों का आभार व्यक्त किया और सेना और एफसी कर्मियों के सुरक्षा प्रयासों की सराहना की।

जाफर एक्सप्रेस 3 दिन के लिए निलंबित : इस बीच, रेलवे अधिकारियों ने कहा कि क्वेटा से देश के अन्य हिस्सों में चलने वाली बोलन मेल और जाफर एक्सप्रेस को तीन दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, बोलन में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले के बाद ट्रेन सेवाओं को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

हमले का मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में : सूत्रों ने आगे खुलासा किया कि हमलावर अंतरराष्ट्रीय हैंडलरों, जिसमें अफगानिस्तान में एक मास्टरमाइंड शामिल है, के साथ संवाद करने के लिए उपग्रह फोन का उपयोग कर रहे हैं और महिलाओं और बच्चों को मानव ढाल के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिससे अभियान में अत्यधिक सावधानी बरती जा रही है। हमलावरों ने ट्रेन में घुसने से पहले रेलवे ट्रैक पर बमबारी की और लोकोमोटिव पर गोलियां चलाईं, जिससे चालक घायल हो गया। सुरंग से ठीक पहले रुकी ट्रेन को अफगानिस्तान-ईरान सीमा के पास एक दूरस्थ, पहाड़ी क्षेत्र में हाइजैक किया गया।

क्या कहा था पूर्व सीएम अख्‍तर ने : इससे पहले बलूचिस्तान के पूर्व सीएम अख्तर मेंगल ने एक्स पर पोस्ट किया था कि बलूचिस्तान का एक इंच भी हिस्सा ऐसा नहीं बचा है, जिस पर पाकिस्तान सरकार अपना अधिकार जता सके। सरकार इस युद्ध को हार चुकी है। हमने उन्हें चेतावनी दी थी, लेकिन उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया। उन्होंने उत्पीड़न, लूटपाट और खून-खराबे की व्यवस्था को बढ़ावा दिया।

