अमेरिका के वार से तिलमिलाए चीन की नई चाल, हांगकांग से जुड़े मुद्दे पर बड़ा फैसला

Who will be the next Pope: कैथोलिक ईसाई समुदाय के शीर्ष धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब यह चर्चा चल पड़ी है कि आखिर वेटिकन का अगला पोप कौन होगा। फिलहाल इस शीर्ष पद के लिए 7 नाम प्रमुखता से चर्चा में हैं। उल्लेखनीय है कि पोप फ्रांसिस का सोमवार सुबह 88 साल की उम्र में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया।