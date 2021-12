अमेरिका के केंटुकी में सबसे विनाशकारी बवंडर, 10 से ज्यादा काउंटियों में तबाही, 100 से ज्यादा की मौत...

गवर्नर एंडी बेशिर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि केंटुकी में 200 मील से अधिक के क्षेत्र में चक्रवात आया। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि यह हमारे राज्य के इतिहास में सबसे है।

मेफील्ड में सबसे ज्यादा तबाही : चक्रवात की वजह से सबसे ज्यादा तबाही मेफील्ड में हुई। राष्ट्रीय गार्ड के सदस्य और राज्य भर के आपात कर्मी खोज एवं बचाव अभियान में मदद करने के लिए मेफील्ड पहुंच रहे हैं।

चक्रवात की चपेट में नर्सिंग होम : बेशिर ने कहा कि मेफील्ड में मोमबत्ती बनाने की एक फैक्टरी, इलिनोइस में एक अमेजन कार्यालय और अरकंसास में एक नर्सिंग होम भी चक्रवात की चपेट में आ गए। चक्रवात के समय मेफील्ड फैक्टरी में करीब 110 लोग मौजूद थे।

उन्होंने कहा कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है और उनके राज्य की मुहलेनबर्ग काउंटी में कम से कम 10 लोगों के मरने की आशंका है तथा बाउलिंग ग्रीन शहर में और उसके आसपास भी अज्ञात संख्या में लोगों की मौत होने की आशंका है।

Today is absolutely united. We are united with our people; united to find and rescue as many as possible; united to grieve; and united to be here for our impacted families – not just today, but in the years to come so that we can rebuild together. pic.twitter.com/kWOz5hnqNN