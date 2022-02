Russia-Ukraine War Live Updates : यूक्रेन के विदेश मंत्री बोले- रूस ने पूरी तरह हमला किया, हम जीतेंगे

-संयुक्त राष्‍ट्र ने यूक्रेन से हमले रोकने को कहा।

-बताया जा रहा है कि रूसी सेना क्रिमिया के रास्ते हमला कर रही है। रूसी राष्‍ट्रपति ने नाटो को धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

Anyone who tries to interfere with us, or even more so, to create threats for our country & our people, must know that Russia’s response will be immediate and will lead you to such consequences as you have never before experienced in your history: Russian President Vladimir Putin pic.twitter.com/xSCWPTByWv