US के ऐलान से बढ़ेगी पाकिस्तान की टेंशन, भारत की मदद के लिए तैयार अमेरिका माइक जॉनसन ने कहा- आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत को संसाधन मुहैया कराएगा अमेरिका

US House of Representatives Speaker Mike Johnson News: जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव के दौरान अब भारत को अमेरिका का खुला समर्थन (America will help India) मिल गया है। अमेरिका ने अब कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में यूएस भारत की मदद करेगा। भारत को अमेरिकी समर्थन के बाद पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ सकती है। दरअसल, हमले के डर पाकिस्तान में पहले से दहशत का माहौल बना हुआ है।

भारत महत्वपूर्ण साझेदार : अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष माइक जॉनसन ने कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने के लिए हरसंभव प्रयास करेगा। जॉनसन ने कहा कि ट्रंप प्रशासन आतंकवाद से निपटने के लिए भारत को हर संसाधन मुहैया कराएगा। उन्होंने भारत को कई मायनों में अमेरिका के लिए 'बहुत महत्वपूर्ण' साझेदार बताया। उन्होंने कैपिटल हिल में अपनी टिप्पणी में जॉनसन ने भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के बारे में भी बात की।

आतंकवाद पर भारत के साथ सहानुभूति : भारत में पिछले कई दशकों से सीमापार आतंकवाद के बारे में पूछे जाने पर माइक जॉनसन ने कहा कि देखिए, वहां जो कुछ हो रहा है, उसके प्रति हमारी गहरी सहानुभूति है और हम अपने सहयोगियों के साथ खड़े होना चाहते हैं। मुझे लगता है कि भारत कई मायनों में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है।

उन्होंने कहा कि ट्रम्प प्रशासन स्पष्ट रूप से उस रिश्ते के महत्व को समझता है और आतंकवाद के खतरे को भी स्पष्ट रूप से समझता है। इसलिए मुझे लगता है कि अगर यह खतरा बढ़ता है तो इससे निपटने में मदद करने के लिए अधिक ऊर्जा, संसाधन और समय केंद्रित करेंगे।

रूबियो ने भी किया था समर्थन : उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी ट्रंप प्रशासन आतंकवाद पर भारत के रुख का समर्थन कर चुका है। पहलगाम हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हो गए। 30 अप्रैल को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत के विदेशमंत्री एस जयशंकर से बातचीन के दौरान आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ सहयोग करने की संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। (एजेंसी/वेबदुनिया)

