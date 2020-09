संरा महासभा में पाक ने फिर की कश्मीर की बात, भारत ने किया पलटवार

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा में जम्मू- का मुद्दा उठाने पर ने शुक्रवार को पर पलटवार किया और कहा कि इस्लामाबाद ने एक बार फिर झूठ दोहराया, निजी हमले किए।

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत टी एस तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया, 'पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का बयान एक और कूटनीति गिरावट है। एक और झूठ का पुलिंदा, निजी हमले और पाकिस्तान के अल्पसंख्यकों पर अत्याचारों और सीमा-पार आतंकवाद को छिपाने का प्रयास है।'

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने पहले से रिकॉर्ड किए वीडियो संबोधन में जम्मू-कश्मीर समेत भारत के आतंरिक मामलों का जिक्र किया था।

PM of statement a new diplomatic low - at 75th UN General Assembly. Another litany of vicious falsehood, personal attacks, war mongering and obfuscation of Pakistan’s persecution of its own minorities & of its cross-border terrorism. Befitting Right of Reply awaits.