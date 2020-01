कश्मीर पर UNSC में पाकिस्तान को बड़ा झटका, फेल हुआ चीन का प्लान

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में चीन ने बंद कमरे में हुई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक बैठक के दौरान दूसरे मुद्दों के तहत कश्मीर पर चर्चा की मांग की। इसे परिषद के अन्य सदस्यों ने नकार दिया।

बैठक में दूसरे सदस्य देशों ने इसे भारत और पाकिस्तान के बीच का मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर बहस के लिए यह सही जगह नहीं है।

#WATCH New York: Syed Akbaruddin, India’s Ambassador & Permanent Representative to United Nations speaks on holding an informal closed-door consultation on in United Nations Security Council (UNSC). pic.twitter.com/vWPBUlu4K5