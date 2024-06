पाक में ईश निंदा के आरोप में भीड़ ने एक व्यक्ति हत्या की, थाना जलाया

Heat wave has become fatal in large parts of the country : देश के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में लेने वाली लू जानलेवा साबित हुई है। लू के कारण 1 मार्च से 20 जून के बीच 143 लोगों की मौत हुई और करीब 41789 लोग संदिग्ध तापाघात से पीड़ित हुए। हालांकि लू से मौतों का आंकड़ा इससे अधिक होने की संभावना है। कई चिकित्सा केंद्रों ने संख्या को अपलोड नहीं किया है।