30 करोड़ किमी दूर स्थित एस्टेरॉयड से नमूने लेकर पहुंचा जापान का हायाबुसा2

जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा ने तड़के रविवार को ट्वीट कर कहा कि हमें पैराशूट के साथ कैप्सूल मिल गया! हमने री-एंट्री कैप्सूल के लघु वीडियो पोस्ट किए हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के वायुमंडल से होकर गुजारा है और यह ऑस्ट्रेलिया में कोबेर पेडी के पास से पाया गया।

Images of the re-entry capsule fireball! We have posted short videos of the re-entry capsule as it passed through the Earth's atmosphere, captured from near Coober Pedy in Australia. Link: https://t.co/wFHcICc7L1