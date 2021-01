वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिखे जैक मा, 2 माह से ज्यादा समय से थे लापता

बीजिंग। 2 माह से अधिक समय से लापता एशिया की सबसे अमीर शख्सियतों में शुमार अलीबाबा समूह के मालिक जैक मा अचानक से दुनिया के सामने प्रकट हो गए। वे हाल ही में जैक मा एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में नजर आए हैं।

चीन के सरकारी समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा जारी किए गए एक वीडियो में जैक मा दिखाई दे रहे हैं।



ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक, जैक मा ने बुधवार को चीन के 100 ग्रामीण शिक्षकों के साथ वीडियो लिंक के जरिये संवाद किया।

उन्होंने शिक्षकों से कहा कि जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो हम फिर मिलेंगे। ग्लोबल टाइम्स ने जैक मा को इंग्लिश टीचर से उद्यमी बनने वाला बताया है। जैक मा के परिचय में अलीबाबा का जिक्र नहीं किया गया, जिसकी स्थापना खुद उन्होंने की है।

