UN में रूस पर चर्चा के बीच पाकिस्तान ने अलापा कश्मीर राग, भारत ने लताड़ा

रुचिरा कंबोज ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। हम पाकिस्तान से सीमा पार आतंकवाद को रोकने का आह्वान करते हैं ताकि हमारे नागरिक अपने जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का आनंद ले सकें।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ये युद्ध का युग नहीं हो सकता। बातचीत और कूटनीति के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान के संकल्प के साथ भारत ने इस प्रस्ताव से दूर रहने का फैसला किया है।

We have consistently advocated that no solution can ever be arrived at cost of human lives. Escalation of hostilities & violence is in no one's interest: Permanent Representative of India to UN, Ambassador Ruchira Kamboj at 11th Emergency Special Session of UNGA.