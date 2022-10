झारखंड में हनुमानजी को नोटिस, 10 दिन में खाली करो मंदिर

धनबाद। के धनबाद में उस समय बवाल मच गया जब रेलवे ने हनुमान जी को मंदिर खाली करने का थमा दिया। नोटिस में बजरंगबली को 10 दिन में मंदिर हटाने को कहा गया है। नोटिस में कानूनी कार्रवाई करने की भी धमकी दी है।

ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने धनबाद के बेकारबांध इलाके में मंदिर के बाहर मंगलवार को एक नोटिस लगाया दिया। नोटिस हनुमान जी के नाम से है। इसमें लिखा है कि आपका मंदिर रेलवे की जमीन पर है। यहां अवैध कब्जा किया गया है। नोटिस मिलने के 10 दिनों के अंदर मंदिर हटा लें और जमीन खाली कर दें, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे ने ना सिर्फ हनुमान मंदिर बल्कि आसपास की अवैध झुग्गी-झोपड़ियों को भी हटाने को कहा है। इससे इन लोगों में नाराजगी है।

has sent a to Hanuman ji- "Remove the temple in 10 days, otherwise legal action will be taken against you"

Has the railway gone mad?



Will take legal action against but will remain silent on the Majars built at the stations?



