इसराइल ने बताया 36 साल से किस तरह कहर ढा रहा है हमास?

Israel Hamas conflict : इसराइली सेना ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर वीडियो शेयर कर बताया कि 1987 से हमास किस तरह कहर ढा रहा है।

वीडियो के साथ डाली गई पोस्ट में इसराइली सेना ने कहा कि हमास ने दुनिया को बार-बार दिखाया है कि वे क्या करने में सक्षम हैं। अब आईडीएफ और भी अधिक ताकत से मुकाबला करने के लिए तैयार है। दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है।

वीडियो में 1987 से लेकर 2023 तक हमास द्वारा इसराइल पर किए गए हमलों का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि हमारे पास अब कोई विकल्प नहीं बचा है। इसराइल को बचाने के लिए हमें हमास को तबाह कर देना चाहिए।

Hamas has shown the world time and time again what they are capable of.



Now the IDF is prepared to counter with an even greater force.



There is no place in the world for terrorism. pic.twitter.com/ZR7r5w83py