जर्मनी में पायलटों की हड़ताल से हाहाकार, 800 उड़ाने रद्द, 1 लाख से ज्यादा यात्री प्रभावित

पायलट संघ ने वेतन वृद्धि को मंजूरी नहीं दिए जाने पर आधी रात से एक दिन की हड़ताल पर चले गए। पायलटों की हड़ताल की वजह से हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई।

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, सैलरी में इजाफे को लेकर लुफ्थांसा एयरलाइंस के पायलटों से विमान कंपनी की बातचीत फेल हो गई और पायलट हड़ताल पर चले गए। इससे यात्रियों और कार्गो दोनों सेवाएं प्रभावित हुई।

Germany's Lufthansa airlines to cancel 800 flights today, likely affecting 130,000 passengers, after the pilots' union announced a one-day strike, reported Reuters pic.twitter.com/YnQtWiPtHm