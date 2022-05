मंकीपॉक्‍स के संक्रमण को लेकर अब ने नई आशंका जताई है। विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन ने कहा है कि यूरोप में हाल ही में आयोजित हुए इवेंट में सेक्‍शुअल संपर्क से यह बीमारी समलैंगिक यानी गे पुरुषों में फैलने की ज्‍यादा आशंका है। बता दें कि करीब 15 देशों में 100 से ज्यादा मामले सामने आने के बाद WHO ने यह आशंका जाहिर की है।दरअसल WHO के सलाहकार डॉ डेविड हेमैन ने न्यूज एजेंसी AP से बातचीत में बताया कि समलैंगिक यानी गे पुरुषों में मंकीपॉक्स के संक्रमण फैलने की वजह स्पेन और बेल्जियम में हुई दो रेव पार्टीज हो सकती हैं। रेव पार्टी एक ऐसा इवेंट है, जो गीत-संगीत, डांस के साथ ही खाने-पीने, ड्रग्स और शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाना जाता है।स्पेन की राजधानी मैड्रिड में एक गे प्राइड इवेंट के बाद अब तक मंकीपॉक्स के 30 मामले सामने आ चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस आयोजन में करीब 80 हजार लोगों ने हिस्सा लिया था। WHO ने यह भी कहा है कि किसी भी देश में इस बीमारी का एक मामला भी आउटब्रेक माना जाएगा।मंकीपॉक्स का वायरस आंख, नाक और मुंह के जरिए फैल सकता है। यह मरीज के कपड़े, बर्तन और बिस्तर को छूने से भी फैलता है। इसके अलावा बंदर, चूहे, गिलहरी जैसे जानवरों के काटने से या उनके खून और बॉडी फ्लुइड्स को छूने से भी मंकीपॉक्स फैल सकता है।